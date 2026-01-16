Зидан — о работе в «Реале»: Тренер в команде — для игроков

— В «Реале» мы всегда были доступны для игроков. По моему мнению, именно это и делает команду по-настоящему сильной: ты находишься в команде ради футболистов. Если ты этого не понимаешь, то в этой профессии долго не продержишься. Мы здесь, чтобы поддерживать футболистов — и это нужно показывать.



Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, игроки должны тебя принимать. Если футболисты не согласны с тем, что ты предлагаешь — с тренировками, с подходом, — всегда будет чего-то не хватать. С нами, как мне кажется, они действительно получали удовольствие во всех смыслах, — сказал Зидан в интервью Хамиду Мсаиди, который работал в «Реале» реабилитологом и представителем команды.