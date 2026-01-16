Ричмонд
Футбол. Франция
21:00
Монако
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.35
П2
4.75
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.65
П2
2.57
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
6.46
X
4.25
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.59
П2
4.52
Футбол. Франция
23:00
ПСЖ
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
1.34
X
6.07
П2
9.00
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Милан
3
П1
X
П2

Зидан — о работе в «Реале»: Тренер в команде — для игроков

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан высказался о работе тренером в «королевском клубе».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Зидан возглавлял мадридский «Реал» с 2016-го по 2018 год и с 2019-го по 2021 год. Под руководством французского специалиста «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов, по два раза стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка страны, победителем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

— В «Реале» мы всегда были доступны для игроков. По моему мнению, именно это и делает команду по-настоящему сильной: ты находишься в команде ради футболистов. Если ты этого не понимаешь, то в этой профессии долго не продержишься. Мы здесь, чтобы поддерживать футболистов — и это нужно показывать.

Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, игроки должны тебя принимать. Если футболисты не согласны с тем, что ты предлагаешь — с тренировками, с подходом, — всегда будет чего-то не хватать. С нами, как мне кажется, они действительно получали удовольствие во всех смыслах, — сказал Зидан в интервью Хамиду Мсаиди, который работал в «Реале» реабилитологом и представителем команды.


Ранее «Реал» отправил в отставку главного тренера Хаби Алонсо. Он возглавил клуб летом 2025 года. В СМИ сообщали, что Алонсо на одной из тренировок в ноябре 2025 года разозлился на игроков и заявил, что тренирует детский сад.