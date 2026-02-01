День в истории: 1 февраля 2012 года произошла массовая драка на стадионе в Порт-Саиде, унесшая жизни 70 человек

Трагедия имела серьезные последствия для всего египетского футбола и внутренней политики страны. Федерация приостановила проведение матчей премьер-лиги на неопределенный срок, в ряде городов произошли новые беспорядки и поджоги, а власти были вынуждены вводить армейские подразделения. Впоследствии по делу о событиях на стадионе было привлечено 73 человека, часть из них получила длительные тюремные сроки, а 11 человек были приговорены к смертной казни, что спровоцировало новые протесты и столкновения.