День в истории: 1 февраля 2012 года произошла массовая драка на стадионе в Порт-Саиде, унесшая жизни 70 человек

1 февраля 2012 года в египетском Порт-Саиде футбольный матч между местным клубом «Аль-Масри» и каирским «Аль-Ахли» завершился одной из самых кровавых трагедий в истории спорта.

Источник: AP 2024

При счете 3:1 в пользу хозяев поля на газон выбежали болельщики, начав избивать игроков и фанатов гостевой команды, а вскоре стычки переросли в массовую драку и давку на выходах со стадиона. По официальным данным, погибло не менее 73 человек, еще около тысячи получили ранения, в том числе ножевые.

Особое возмущение общественности вызвало поведение сил правопорядка: при наличии на арене примерно 500 бойцов спецназа полиция практически не вмешивалась в происходящее и не предприняла своевременных мер для разгона агрессивных фанатов и предотвращения давки. На помощь пострадавшим первыми бросились медики и фельдшеры, которые буквально вытаскивали людей из зон столкновений.

Трагедия имела серьезные последствия для всего египетского футбола и внутренней политики страны. Федерация приостановила проведение матчей премьер-лиги на неопределенный срок, в ряде городов произошли новые беспорядки и поджоги, а власти были вынуждены вводить армейские подразделения. Впоследствии по делу о событиях на стадионе было привлечено 73 человека, часть из них получила длительные тюремные сроки, а 11 человек были приговорены к смертной казни, что спровоцировало новые протесты и столкновения.