День в истории: 6 февраля 1985 года родился Криштиану Роналду

Футбол захватил мальчика рано: в 8 лет он начал играть за любительский клуб «Андоринья», где работал отец, а в 10 перешел в «Насьонал». В 12 лет последовал переезд в Лиссабон в академию «Спортинга», где юный талант выделялся скоростью, дриблингом и ударами. Дебют за основной состав «Спортинга» случился в 2002 году в товарищеском матче против «Атлетико». В 2003-м, после яркой игры против «Манчестер Юнайтед», 18-летний Роналду перешел в английский клуб за 19 миллионов евро — рекорд для подростка.