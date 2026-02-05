Ричмонд
День в истории: 6 февраля 1985 года родился Криштиану Роналду

6 февраля 1985 года в Фуншале, на острове Мадейра (Португалия), родился Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру — один из величайших футболистов современности.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Четвертый ребенок в рабочей семье повара Марии Долореш и садовника Жозе Диниша Авейру, он получил второе имя в честь американского президента Рональда Рейгана, любимца отца. С детства Криштиану страдал от тахикардии, из-за которой в 15 лет прошла операция на сердце, но это не помешало ему стать звездой.

Футбол захватил мальчика рано: в 8 лет он начал играть за любительский клуб «Андоринья», где работал отец, а в 10 перешел в «Насьонал». В 12 лет последовал переезд в Лиссабон в академию «Спортинга», где юный талант выделялся скоростью, дриблингом и ударами. Дебют за основной состав «Спортинга» случился в 2002 году в товарищеском матче против «Атлетико». В 2003-м, после яркой игры против «Манчестер Юнайтед», 18-летний Роналду перешел в английский клуб за 19 миллионов евро — рекорд для подростка.

В «МЮ» под руководством сэра Алекса Фергюсона Криштиану вырос в суперзвезду: выиграл три АПЛ, Лигу чемпионов-2008 и стал лучшим бомбардиром Европы. Трансфер в «Реал» за 94 миллиона евро в 2009 году стал самым дорогим в истории на тот момент. За мадридцев он забил 450 голов в 438 матчах, завоевав 4 Лиги чемпионов, 2 Ла Лигы и 4 «Золотых мяча». С 2021-го играет за «Манчестер Юнайтед» и «Ан-Наср», оставаясь лидером сборной Португалии — чемпиона Европы-2016.

Рекордсмен по голам в Лиге чемпионов (140) и за карьеру (870+), Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». Его дисциплина, атлетизм и жажда титулов сделали его иконой, соперничающей с Месси за звание лучшего всех времен.