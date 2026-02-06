День в истории: 6 февраля 1958 года самолет «Манчестер Юнайтед» разбился в авиакатастрофе в Мюнхене

Рейс BE609 авиакомпании British European Airways на лайнере Airspeed Ambassador возвращал команду из Белграда после матча ¼ финала Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды» (3:3, проход дальше по сумме).
После дозаправки в Мюнхене самолет трижды пытался взлететь в условиях снегопада и обледенения полосы. На третьей попытке он не набрал скорость, выкатился за пределы ВПП, врезался в забор, ангар и дом, после чего вспыхнул. Из 44 человек на борту 21 погиб сразу, еще двое скончались позже: журналист Фрэнк Свифт и игрок Дункан Эдвардс (21 февраля). Среди жертв — Джефф Бент, Эдди Колман, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уайлан, Фрэнк Бирнс и Уолтер Крикмер.
Героически вел себя вратарь Гарри Грегг, вытащивший из обломков Бобби Чарльтона, Денниса Вайоллета и беременную Веру Лукич. Тренер Мэтт Басби, выживший в коме, стал символом возрождения клуба. Джимми Мерфи собрал команду из юниоров и арендованных игроков, позволив избежать вылета из Первого дивизиона.
Катастрофа разрушила золотое поколение «Юнайтед», лидировавшее в чемпионате, но клуб возродился. В 1968 году Басби привел обновленную команду к победе в Кубке европейских чемпионов. Трагедия стала поворотным моментом, подчеркнувшим стойкость футбола: стадион «Олд Траффорд» ежегодно чтит память погибших.