День в истории: 6 февраля 1958 года самолет «Манчестер Юнайтед» разбился в авиакатастрофе в Мюнхене

После дозаправки в Мюнхене самолет трижды пытался взлететь в условиях снегопада и обледенения полосы. На третьей попытке он не набрал скорость, выкатился за пределы ВПП, врезался в забор, ангар и дом, после чего вспыхнул. Из 44 человек на борту 21 погиб сразу, еще двое скончались позже: журналист Фрэнк Свифт и игрок Дункан Эдвардс (21 февраля). Среди жертв — Джефф Бент, Эдди Колман, Марк Джонс, Дэвид Пегг, Томми Тейлор, Лиам Уайлан, Фрэнк Бирнс и Уолтер Крикмер.