Источник: «Реал» отказался продавать Винисиуса за 230 млн евро

По данным источника, «Реал» уведомил клубы из Саудовской Аравии, что не будет продавать Винисиуса в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в выходные «сливочным» поступило предложение от одного из саудовских клубов в размере 230 миллионов евро.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 миллионов евро. Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года.
По данным СМИ, Винисиус существенно влияет на атмосферу внутри команды. Считается, публичный конфликт Вини с экс-тренером Хаби Алонсо во время его замены в октябрьском Эль-Класико (2:1) переставил акценты в раздевалке и сказался на авторитете специалиста, который в начале января ушел из клуба.
Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. Бразилец провел 351 матч за мадридцев, в которых забил 112 мячей и сделал 94 результативные передачи. Вместе со «сливочными» он стал трехкратным чемпионом Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.
«Реал» набрал 48 очков за 20 туров и занимает второе место в чемпионате Испании. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают всего на один балл.