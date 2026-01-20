Источник: «Реал» отказался продавать Винисиуса за 230 млн евро

По данным источника, «Реал» уведомил клубы из Саудовской Аравии, что не будет продавать Винисиуса в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в выходные «сливочным» поступило предложение от одного из саудовских клубов в размере 230 миллионов евро.