Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.99
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.87
X
6.03
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.30
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.42
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.77
П2
8.00

Источник: «Реал» отказался продавать Винисиуса за 230 млн евро

Как сообщает Indykaila News, мадридский «Реал» отказал в продаже нападающего Винисиуса Жуниора клубу из Саудовской Аравии за 230 миллионов евро.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, «Реал» уведомил клубы из Саудовской Аравии, что не будет продавать Винисиуса в зимнее трансферное окно. Отмечается, что в выходные «сливочным» поступило предложение от одного из саудовских клубов в размере 230 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 150 миллионов евро. Контракт Винисиуса с мадридским «Реалом» рассчитан до конца июня 2027 года.

По данным СМИ, Винисиус существенно влияет на атмосферу внутри команды. Считается, публичный конфликт Вини с экс-тренером Хаби Алонсо во время его замены в октябрьском Эль-Класико (2:1) переставил акценты в раздевалке и сказался на авторитете специалиста, который в начале января ушел из клуба.

Винисиус играет за «Реал» с 2018 года. Бразилец провел 351 матч за мадридцев, в которых забил 112 мячей и сделал 94 результативные передачи. Вместе со «сливочными» он стал трехкратным чемпионом Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов.

«Реал» набрал 48 очков за 20 туров и занимает второе место в чемпионате Испании. От лидирующей «Барселоны» мадридцы отстают всего на один балл.