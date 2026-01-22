Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.57
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.41
П2
6.82
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.47
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.57
П2
3.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.70
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.61
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.94
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.50
П2
2.42

39-летний Эдин Джеко подписал контракт с немецким клубом

Боснийский нападающий Эдин Джеко на правах свободного агента подписал контракт с «Шальке», выступающим во второй бундеслиге. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Соглашение с 39‑летним футболистом рассчитано до конца сезона. В новом клубе он будет выступать под 10-м номером.

Нынешний сезон Джеко начинал в «Фиорентине». Он провел за «фиалок» 18 матчей и забил два мяча. В октябре босниец стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций, поразив ворота австрийского «Рапида» (3:0) в возрасте 39 лет и 220 дней.

Ранее Джеко выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер» и «Фенербахче». В 2009 году он выиграл чемпионат Германии с «Вольфсбургом», а спустя год стал лучшим бомбардиром бундеслиги.

В «Шальке» Джеко будет работать под руководством этнического боснийца из Австрии Мирона Муслича, а его одноклубником будет партнер по сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич.

«Шальке» возглавляет турнирную таблицу второй бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «Эльферсберг» на четыре очка.