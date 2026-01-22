39-летний Эдин Джеко подписал контракт с немецким клубом

Нынешний сезон Джеко начинал в «Фиорентине». Он провел за «фиалок» 18 матчей и забил два мяча. В октябре босниец стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций, поразив ворота австрийского «Рапида» (3:0) в возрасте 39 лет и 220 дней.