39-летний Эдин Джеко подписал контракт с немецким клубом

Соглашение с 39‑летним футболистом рассчитано до конца сезона. В новом клубе он будет выступать под 10-м номером.
Нынешний сезон Джеко начинал в «Фиорентине». Он провел за «фиалок» 18 матчей и забил два мяча. В октябре босниец стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций, поразив ворота австрийского «Рапида» (3:0) в возрасте 39 лет и 220 дней.
Ранее Джеко выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер» и «Фенербахче». В 2009 году он выиграл чемпионат Германии с «Вольфсбургом», а спустя год стал лучшим бомбардиром бундеслиги.
В «Шальке» Джеко будет работать под руководством этнического боснийца из Австрии Мирона Муслича, а его одноклубником будет партнер по сборной Боснии и Герцеговины Никола Катич.
«Шальке» возглавляет турнирную таблицу второй бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «Эльферсберг» на четыре очка.