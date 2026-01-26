Джеко стал самым возрастным автором гола во Второй Бундеслиге

В возрасте 39 лет 10 месяцев и 8 дней Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги, побив рекорд, державшийся почти 47 лет. Предыдущим рекордсменом турнира был Хельмут Халлер, который отличился за «Аугсбург» в феврале 1979 года, будучи почти на три месяца младше Джеко.