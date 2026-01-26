Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.01
П2
2.77
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.20
П2
2.91
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.98
П2
3.88
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2

Джеко стал самым возрастным автором гола во Второй Бундеслиге

«Шальке» дома сыграл вничью с «Кайзерслаутерном» (2:2) в матче 19-го тура второй Бундеслиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

К 87-й минуте «Кайзерслаутерн» вел со счетом 2:0, однако хозяевам удалось сравнять счет и спасти матч. Первый гол «Шальке» забил вышедший на замену Эдин Джеко, который проводил свой дебютный матч за гельзенкирхенцев.

В возрасте 39 лет 10 месяцев и 8 дней Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги, побив рекорд, державшийся почти 47 лет. Предыдущим рекордсменом турнира был Хельмут Халлер, который отличился за «Аугсбург» в феврале 1979 года, будучи почти на три месяца младше Джеко.

Эдин Джеко перешел в «Шальке» на прошлой неделе, подписав с немецкой командой контракт до конца сезона на правах свободного агента. Нынешний сезон 39-летний босниец начинал в «Фиорентине», за которую он провел 18 матчей и забил два мяча.

Ранее Джеко выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер» и «Фенербахче». В 2009 году с «волками» он стал чемпионом Германии, а спустя год стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.

«Шальке» возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Дармштадта» на два очка. В субботу, 31 января, гельзенкирхенцы на выезде сыграют против «Бохума».