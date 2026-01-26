Джеко стал самым возрастным автором гола во Второй Бундеслиге

К 87-й минуте «Кайзерслаутерн» вел со счетом 2:0, однако хозяевам удалось сравнять счет и спасти матч. Первый гол «Шальке» забил вышедший на замену Эдин Джеко, который проводил свой дебютный матч за гельзенкирхенцев.
В возрасте 39 лет 10 месяцев и 8 дней Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второй Бундеслиги, побив рекорд, державшийся почти 47 лет. Предыдущим рекордсменом турнира был Хельмут Халлер, который отличился за «Аугсбург» в феврале 1979 года, будучи почти на три месяца младше Джеко.
Эдин Джеко перешел в «Шальке» на прошлой неделе, подписав с немецкой командой контракт до конца сезона на правах свободного агента. Нынешний сезон 39-летний босниец начинал в «Фиорентине», за которую он провел 18 матчей и забил два мяча.
Ранее Джеко выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер» и «Фенербахче». В 2009 году с «волками» он стал чемпионом Германии, а спустя год стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
«Шальке» возглавляет турнирную таблицу Второй Бундеслиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Дармштадта» на два очка. В субботу, 31 января, гельзенкирхенцы на выезде сыграют против «Бохума».