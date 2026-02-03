Флик — о матче с «Альбасете»: Им нечего терять, только побеждать

— Вот почему мы все любим эти турниры — из-за неожиданных результатов. «Альбасете» нечего терять, только побеждать.



Два прошлых матча важны, чтобы увидеть, что они сделали хорошо или что не очень хорошо сделали их соперники, «Реал» (3:2) и «Сельта» (2:2, 3:0 пен.). Мы должны это учесть. Все будет зависеть от менталитета и настроя, от того, как мы выйдем на игру, — приводит слова Флика ESPN.