Флик — о матче с «Альбасете»: Им нечего терять, только побеждать

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался в преддверии матча Кубка Испании с «Альбасете», который ранее выбил из розыгрыша мадридский «Реал».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сегодня, 3 февраля, «Барселона» на выезде встретится с выступающим в Сегунде «Альбасете» в матче ¼ финала Кубка Испании. Ранее клуб из одноименной провинции сенсационно выбил из турнира мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.

— Вот почему мы все любим эти турниры — из-за неожиданных результатов. «Альбасете» нечего терять, только побеждать.

Два прошлых матча важны, чтобы увидеть, что они сделали хорошо или что не очень хорошо сделали их соперники, «Реал» (3:2) и «Сельта» (2:2, 3:0 пен.). Мы должны это учесть. Все будет зависеть от менталитета и настроя, от того, как мы выйдем на игру, — приводит слова Флика ESPN.

Четвертьфинальные матчи Кубка Испании пройдут с 3 по 5 февраля. Первые полуфинальные матчи будут сыграны 10—12 февраля, ответные — 3—5 марта. Финальная игра пройдет 25 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В прошлогоднем финале сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:2, д.в).

«Альбасете» и «Барселона» сыграют друг с другом впервые с 2005 года. История встреч между командами насчитывает 14 матчей, в девяти из которых каталонский клуб одержал победу, еще четыре матча завершились вничью. Единственную победу над «Барселоной» «Альбасете» одержал в 1995 году, обыграв сине-гранатовых на «Камп Ноу» со счетом 1:0.