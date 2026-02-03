Флик — о матче с «Альбасете»: Им нечего терять, только побеждать

Сегодня, 3 февраля, «Барселона» на выезде встретится с выступающим в Сегунде «Альбасете» в матче ¼ финала Кубка Испании. Ранее клуб из одноименной провинции сенсационно выбил из турнира мадридский «Реал», одержав на своем поле победу со счетом 3:2.
— Вот почему мы все любим эти турниры — из-за неожиданных результатов. «Альбасете» нечего терять, только побеждать.
Два прошлых матча важны, чтобы увидеть, что они сделали хорошо или что не очень хорошо сделали их соперники, «Реал» (3:2) и «Сельта» (2:2, 3:0 пен.). Мы должны это учесть. Все будет зависеть от менталитета и настроя, от того, как мы выйдем на игру, — приводит слова Флика ESPN.
Четвертьфинальные матчи Кубка Испании пройдут с 3 по 5 февраля. Первые полуфинальные матчи будут сыграны
«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В прошлогоднем финале сине-гранатовые обыграли «Реал» (3:2, д.в).
«Альбасете» и «Барселона» сыграют друг с другом впервые с 2005 года. История встреч между командами насчитывает 14 матчей, в девяти из которых каталонский клуб одержал победу, еще четыре матча завершились вничью. Единственную победу над «Барселоной» «Альбасете» одержал в 1995 году, обыграв сине-гранатовых на «Камп Ноу» со счетом 1:0.