Фанатам «Интера» запретили посещать выездные матчи в Серии А

Болельщики «Интера» не смогут приехать на ближайшие гостевые игры команды в Серии А после инцидента с броском петарды во вратаря «Кремонезе» Эмиля Аудеро. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Соответствующее решение приняло Министерство внутренних дел Италии в целях обеспечения общественного порядка и безопасности. Введеная мера распространяется на игры против «Сассуоло» (8 февраля), «Лечче» (21 февраля) и «Фиорентины» (22 марта). На эти игры будет запрещена продажа билетов жителям Милана и всего региона Ломбардия.

Напомним, что 1 февраля во время выездного матча 23-го тура Серии А против «Кремонезе» (2:0) болельщики «Интера» бросили петарду в сторону вратаря хозяев Эмиля Аудеро, в результате чего 29-летний голкипер получил повреждение ноги и временные проблемы со слухом.

Отмечается, что введение ограничения не будут распространяться на дерби между «Миланом» и «Интером», которое запланировано на 8 марта. Для «Интера» этот матч номинально будет выездным, однако обе команды проводят домашние матчи на одном стадионе.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая ближайшего преследователя в лице «Милана» на пять очков.

Кремонезе
0:2
Первый тайм: 0:2
Интер
Футбол, Италия, 23-й тур
1.02.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Stadio Giovanni Zini
Главные тренеры
Давиде Никола
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Федерико Димарко)
16′
Петр Зелиньски
(Луис Энрике)
31′
Составы команд
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
55
Франческо Фолино
6
Федерико Баскиротто
73′
24
Филиппо Терраччано
3
Джузеппе Пеццелла
7
Алессио Дзербин
10
Джейми Варди
86′
23
Федерико Чеккерини
54′
67′
30
Микаил Файе
33
Альберто Грасси
75′
22
Романо Флориани
29
Юссеф Мале
90′
11
Деннис Йонсен
90
Федерико Бонаццоли
67′
30
Милан Джурич
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
11
Луис Энрике
60′
36
Маттео Дармиан
16
Давиде Фраттези
60′
22
Генрих Мхитарян
8
Петар Сучич
82′
17
Анди Диуф
94
Франческо Эспозито
60′
9
Маркус Тюрам
10
Лаутаро Мартинес
74′
14
Анж-Йоан Бонни
Статистика
Кремонезе
Интер
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
4
Угловые
1
6
Фолы
19
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти