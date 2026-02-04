Ричмонд
«Кайсериспор» объявил о переходе Фёдора Чалова

Российский нападающий Федор Чалов перешел в «Кайсериспор» на правах аренды из греческого ПАОКа, сообщается на странице турецкого футбольного клуба в соцсетях.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Арендное соглашение с 27‑летним футболистом рассчитано до конца сезона‑2025/26. Контракт Чалова с ПАОКом действует до лета 2027 года.

Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. Во всех турнирах 27-летний россиянин сыграл за черно-белых в 64 матчах, забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач.

После 20 туров «Кайсериспор» с 15 очками располагается на 17-м месте, в зоне вылета из Суперлиги. За «Кайсериспор» также играет двое россиян — Герман Онугха и Денис Макаров. В следующем туре «Кайсериспор» на домашней арене сыграет с «Коджаэлиспором».