Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.12
П2
3.55
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
4
:
Севилья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
3
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Клуб АПЛ установил рекорд, собрав в команде 4 однофамильцев

За «Вулверхэмптон» будут играть сразу четыре футболиста по фамилии Гомеш.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Catherine Ivill/Getty Images

«Вулверхэмптон» в последний день зимнего трансферного окна в английской Премьер-лиге успел подписать полузащитника «Марселя» Анжела Гомеша.

Теперь в составе команды есть четыре футболиста с фамилией Gomes. Игрок сборной Англии Анжел Гомеш присоединился к бразильцу Жоао Гомесу и португальцам Тоте Гомешу и Родригу Гомешу. Также отметим, что в обороне «волков» регулярно играют два футболиста по фамилии Буэно — испанец Уго Буэно и уругваец Сантьяго Буэно.

Как сообщает пресс-служба АПЛ, это первый случай в истории лиги, когда в одном клубе играют сразу четыре однофамильца. По данным The Sun, в 1960 году за игравший в четвертом дивизионе клуб «Крю Александра» на поле вышло четыре футболиста по фамилии Джонс — Кит, Дик, Дэвид и Мервин.

25-летний Анжел Гомеш — сын экс-игрока молодежной сборной Португалии Жила Гомеша. Анжел родился в Лондоне и является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Также атакующий полузащитник играл за «Лилль» и «Боавишту». В его активе 4 матча за сборную Англии.

В 24 турах «Вулверхэмптон» набрал всего 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Английской Премьер-лиге. От 17-го места, позволяющего сохранить прописку в элитном дивизионе, «волков» на данный момент разделяют 18 баллов.