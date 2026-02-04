Клуб АПЛ установил рекорд, собрав в команде 4 однофамильцев

«Вулверхэмптон» в последний день зимнего трансферного окна в английской Премьер-лиге успел подписать полузащитника «Марселя» Анжела Гомеша.
Теперь в составе команды есть четыре футболиста с фамилией Gomes. Игрок сборной Англии Анжел Гомеш присоединился к бразильцу Жоао Гомесу и португальцам Тоте Гомешу и Родригу Гомешу. Также отметим, что в обороне «волков» регулярно играют два футболиста по фамилии Буэно — испанец Уго Буэно и уругваец Сантьяго Буэно.
Как сообщает пресс-служба АПЛ, это первый случай в истории лиги, когда в одном клубе играют сразу четыре однофамильца. По данным The Sun, в 1960 году за игравший в четвертом дивизионе клуб «Крю Александра» на поле вышло четыре футболиста по фамилии Джонс — Кит, Дик, Дэвид и Мервин.
25-летний Анжел Гомеш — сын экс-игрока молодежной сборной Португалии Жила Гомеша. Анжел родился в Лондоне и является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Также атакующий полузащитник играл за «Лилль» и «Боавишту». В его активе 4 матча за сборную Англии.
В 24 турах «Вулверхэмптон» набрал всего 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице Английской Премьер-лиге. От 17-го места, позволяющего сохранить прописку в элитном дивизионе, «волков» на данный момент разделяют 18 баллов.