Клуб АПЛ установил рекорд, собрав в команде 4 однофамильцев

Как сообщает пресс-служба АПЛ, это первый случай в истории лиги, когда в одном клубе играют сразу четыре однофамильца. По данным The Sun, в 1960 году за игравший в четвертом дивизионе клуб «Крю Александра» на поле вышло четыре футболиста по фамилии Джонс — Кит, Дик, Дэвид и Мервин.