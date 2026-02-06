Тайсон, Марадона и другие: 4 легенды спорта, которые не смогли вовремя уйти

Пик карьеры пришелся на 1986−1989 годы, однако затем началась серия личных и профессиональных кризисов. В 1992 году Тайсон оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании и провел там почти три года. После освобождения он вернулся в бокс и снова выиграл чемпионские титулы, но прежнего доминирования уже не было. Позже последовали громкие скандалы, включая дисквалификацию за откусывание уха Эвандеру Холифилду в 1997 году, а также финансовые проблемы и банкротство в начале 2000-х.