Тайсон, Марадона и другие: 4 легенды спорта, которые не смогли вовремя уйти

Большой спорт обычно до последнего не отпускает спортсменов. Для многих чемпионов соревнования становятся не только работой, но и частью личности, поэтому решение уйти часто откладывается на годы. Кто-то возвращается после травм, кто-то пытается доказать, что еще способен выигрывать, а кто-то просто не готов расстаться с привычной жизнью под аплодисменты трибун. В результате поздние этапы карьеры нередко вызывают споры среди болельщиков и экспертов и становятся отдельной главой в истории великих спортсменов.
Майк Тайсон — попытки продолжать карьеру вопреки всему
Майк Тайсон начал профессиональную карьеру в 1985 году, когда ему было всего 18 лет. Уже через два года он стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса — титул он завоевал в 20 лет, нокаутировав Тревора Бербика. В конце 80-х Тайсон считался практически непобедимым и стал символом агрессивного и зрелищного бокса.
Пик карьеры пришелся на 1986−1989 годы, однако затем началась серия личных и профессиональных кризисов. В 1992 году Тайсон оказался в тюрьме по обвинению в изнасиловании и провел там почти три года. После освобождения он вернулся в бокс и снова выиграл чемпионские титулы, но прежнего доминирования уже не было. Позже последовали громкие скандалы, включая дисквалификацию за откусывание уха Эвандеру Холифилду в 1997 году, а также финансовые проблемы и банкротство в начале 2000-х.
Официально завершить карьеру Тайсон пытался несколько раз, но постоянно возвращался. Последний профессиональный бой он провел в 2005 году в возрасте 39 лет, проиграв Кевину Макбрайду техническим нокаутом. Позже боксер признавался, что продолжал выходить на ринг во многом из-за долгов и психологической зависимости от спорта. Поздние возвращения неоднозначно сказались на его репутации, но при этом закрепили за ним статус одной из самых обсуждаемых фигур в истории бокса.
Диего Марадона — карьера вопреки проблемам со здоровьем
Диего Марадона стал мировой легендой еще в 80-е годы, когда привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 1986 года. Уже к началу 90-х его считали одним из величайших футболистов в истории. Однако вместе с успехом в его жизни появились проблемы с зависимостями, травмами и лишним весом, которые сильно влияли на физическую форму. Несмотря на это, Марадона продолжал выходить на поле даже тогда, когда врачи и тренеры советовали завершить карьеру.
В 1991 году его дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ, но спустя время он вернулся в футбол и продолжил выступать за клубы Аргентины. Последние годы карьеры сопровождались постоянными паузами, скандалами и ухудшением здоровья, однако болельщики продолжали воспринимать каждое его появление на поле как событие. Официально Марадона завершил карьеру в 1997 году — в 37 лет, после серии травм и снижения игровой формы.
Поздние выступления Марадоны вызвали неоднозначную реакцию: часть фанатов считала, что он рискует репутацией, а другие воспринимали его игру как символ невероятной любви к футболу. После ухода из спорта он занялся тренерской и медийной деятельностью, оставаясь одной из самых обсуждаемых фигур мирового футбола.
Роджер Федерер — попытки вернуться после травм
Роджер Федерер начал профессиональную карьеру в 1998 году и уже в начале 2000-х стал главной звездой мирового тенниса. Он выиграл 20 турниров «Большого шлема», долгое время удерживал статус первой ракетки мира и считался одним из самых техничных игроков в истории спорта. К середине 30-х годов Федерер по-прежнему оставался конкурентоспособным, хотя возраст и нагрузка постепенно начали сказываться на здоровье.
В 2016 году теннисист впервые столкнулся с серьезной травмой колена и перенес операцию. После восстановления он сумел вернуться на корт и даже выиграл Australian Open в 2017 году в возрасте 35 лет, что стало одним из самых ярких камбэков в теннисе. Однако в последующие годы травмы начали повторяться: в 2020 году Федереру снова потребовались операции, после которых он почти не выступал и пытался восстановиться для возвращения в тур.
Последним турниром в карьере Федерера стал Кубок Лейвера в 2022 году, где он провел прощальный матч в 41 год. Болельщики и коллеги восприняли этот момент как завершение целой эпохи мирового тенниса. Долгие попытки вернуться после травм только усилили уважение к спортсмену и подчеркнули его невероятную привязанность к игре. После ухода Федерер сосредоточился на благотворительности, развитии собственных бизнес-проектов и семейной жизни.
Том Брэди — возвращение после официального ухода
начал профессиональную карьеру в НФЛ в 2000 году и быстро стал одним из самых успешных квотербеков в истории американского футбола. За более чем 20 лет он семь раз выигрывал Супербоул, установил десятки рекордов и стал символом стабильности и спортивного долголетия. Даже после 40 лет Брэди продолжал выступать на уровне лучших игроков лиги, что уже считалось уникальным достижением.
В феврале 2022 года спортсмен официально объявил о завершении карьеры после 22 сезонов в НФЛ. Однако уже через полтора месяца Брэди неожиданно заявил о возвращении, объяснив решение любовью к игре и желанием продолжать выступать. Возвращение вызвало бурную реакцию болельщиков: одни поддерживали кумира, другие считали, что он рискует своей репутацией и здоровьем, оставаясь в спорте дольше необходимого.
Брэди провел еще один сезон и окончательно завершил карьеру в 2023 году в возрасте 45 лет — это один из самых поздних уходов в истории американского футбола. Его возвращение стало доказательством того, насколько сложно спортсменам расставаться с профессией, которая формировала их жизнь десятилетиями.