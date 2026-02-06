Бердыева удалили за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана

На 66-й минуте был удален главный тренер «Турана» Курбан Бердыев. Российский специалист не согласился с решением главного арбитра встречи Али Алиева и предъявил претензии запасному рефери. Бердыев продемонстрировал на четвертом арбитре, как именно толкнули его игрока, после чего ему показали красную карточку.