Бердыева удалили за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана

Единственный гол на 57-й минуте встречи забил колумбийский защитник Хайдерсон Уртадо.
На 66-й минуте был удален главный тренер «Турана» Курбан Бердыев. Российский специалист не согласился с решением главного арбитра встречи Али Алиева и предъявил претензии запасному рефери. Бердыев продемонстрировал на четвертом арбитре, как именно толкнули его игрока, после чего ему показали красную карточку.
Примечательно, что в первом тайме судья удалил помощника Бердыева Юниса Гусейнова.
Ответный матч между командами пройдет 3 марта.
Бердыев возглавил «Туран» в июле 2024 года. Под его руководством азербайджанский клуб провел 58 матчей, в которых одержал 27 побед при 16 ничьих и 15 поражениях. Контракт 73-летнего специалиста, известного по работе с «Рубином» и «Ростовом», рассчитан до конца сезона.
«Туран» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана, отставая от лидирующего «Сабаха» на 13 очков.