Джек Грилиш перенес операцию: Не хотелось заканчивать сезон так

«Не хотел, чтобы сезон закончился таким образом, но таков футбол. Операция сделана, и теперь все внимание сосредоточено на том, чтобы вернуться в форму. Я точно знаю, что вернусь здоровее, сильнее и результативнее, чем раньше.



Поддержка, которую я получал с тех пор, как перешел в этот прекрасный клуб, много значила для меня. Тренерский штаб, мои товарищи по команде и особенно болельщики были невероятны, и мне очень нравится представлять этот клуб. Я буду поддерживать ребят и сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее. Еще раз спасибо за всю вашу любовь, это очень много для меня значит», — написал Грилиш в соцсетях.