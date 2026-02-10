Джек Грилиш перенес операцию: Не хотелось заканчивать сезон так

Напомним, Джек Грилиш перешел в «Эвертон» из «Манчестер Сити» прошлым летом на правах аренды до конца текущего сезона с правом выкупа за £50 млн. В январе у футболиста был диагностирован стрессовый перелом стопы.
«Не хотел, чтобы сезон закончился таким образом, но таков футбол. Операция сделана, и теперь все внимание сосредоточено на том, чтобы вернуться в форму. Я точно знаю, что вернусь здоровее, сильнее и результативнее, чем раньше.
Поддержка, которую я получал с тех пор, как перешел в этот прекрасный клуб, много значила для меня. Тренерский штаб, мои товарищи по команде и особенно болельщики были невероятны, и мне очень нравится представлять этот клуб. Я буду поддерживать ребят и сделаю все, чтобы вернуться как можно скорее. Еще раз спасибо за всю вашу любовь, это очень много для меня значит», — написал Грилиш в соцсетях.
В нынешнем сезоне футболист провел за «Эвертон» 22 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач.
«Эвертон» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 37 очками. Лидером чемпионата Англии является лондонский «Арсенал» с 56 баллами.