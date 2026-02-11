Руни — о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: Он действует мне на нервы

Из-за этого вновь обнулился челлендж болельщика «МЮ» Фрэнка Илетта. Фанат пообещал не стричься до тех пор, пока клуб не выиграет пять матчей подряд. Фрэнк не стригся уже 494 дня. Челлендж он запустил 5 октября 2024 года.
Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал Илетта за действия, призванных привлечь к себе внимание.
«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и “Манчестер Юнайтед”, а все сводится к стрижке этого парня. Держу пари, он будет опустошен, если “Ман Юнайтед” выиграет, потому что он станет никому не нужным», — сказал Руни в подкасте No Tippy, No Tappy.
«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков в 26 матчах и находится на 4-м месте в турнирной таблице. В январе клуб отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. Пришедший на смену португальцу Майкл Кэррик успешно начал свою карьеру во главе «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы провели 5 встреч под его руководством — 4 победы и одна ничья. «МЮ» за этот период одержал победы над занимающими первые два места в Английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2).
Руни 40 лет. Он закончил игровую карьеру в английском «Дерби Каунти» в январе 2021 года. На тот момент он находился в клубе в качестве играющего тренера. За «Манчестер Юнайтед» нападающий играл с 2004-го по 2017 год. На его счету 559 матчей за «красных дьяволов», в которых он забил 253 мяча и сделал 142 результативные передачи.
Уэйн Руни провел 120 матчей за сборную Англии, в которых забил 53 мяча. По обоим показателям он находится на втором месте среди всех футболистов английской национальной команды после Питера Шилтона и Харри Кейна, соответственно.
