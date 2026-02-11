Ричмонд
Руни — о фанате «МЮ», обещавшем не стричься: Он действует мне на нервы

Накануне «Манчестер Юнайтед» прервал победную серию в АПЛ. В матче 26-го тура команда Майкла Кэррика сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1) после четырех побед подряд.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Из-за этого вновь обнулился челлендж болельщика «МЮ» Фрэнка Илетта. Фанат пообещал не стричься до тех пор, пока клуб не выиграет пять матчей подряд. Фрэнк не стригся уже 494 дня. Челлендж он запустил 5 октября 2024 года.

Легендарный экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал Илетта за действия, призванных привлечь к себе внимание.

«Я бы отправил его на другой конец страны. Он действует мне на нервы. Мы говорим о Майкле Кэррике и “Манчестер Юнайтед”, а все сводится к стрижке этого парня. Держу пари, он будет опустошен, если “Ман Юнайтед” выиграет, потому что он станет никому не нужным», — сказал Руни в подкасте No Tippy, No Tappy.

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков в 26 матчах и находится на 4-м месте в турнирной таблице. В январе клуб отправил в отставку главного тренера Рубена Аморима. Пришедший на смену португальцу Майкл Кэррик успешно начал свою карьеру во главе «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы провели 5 встреч под его руководством — 4 победы и одна ничья. «МЮ» за этот период одержал победы над занимающими первые два места в Английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2).

Руни 40 лет. Он закончил игровую карьеру в английском «Дерби Каунти» в январе 2021 года. На тот момент он находился в клубе в качестве играющего тренера. За «Манчестер Юнайтед» нападающий играл с 2004-го по 2017 год. На его счету 559 матчей за «красных дьяволов», в которых он забил 253 мяча и сделал 142 результативные передачи.

Уэйн Руни провел 120 матчей за сборную Англии, в которых забил 53 мяча. По обоим показателям он находится на втором месте среди всех футболистов английской национальной команды после Питера Шилтона и Харри Кейна, соответственно.

Вест Хэм
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 26
10.02.2026, 23:15 (МСК UTC+3)
Лондон Стэдиум
Главные тренеры
Нуну Эшпириту Санту
Майкл Кэррик
Голы
Вест Хэм
Томаш Соучек
(Джаррод Боуэн)
50′
Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
90+6′
Составы команд
Вест Хэм
1
Мадс Хермансен
29
Аарон Ван-Биссака
18
Матеуш Фернандеш
70′
15
Константинос Мавропанос
4
Аксель Дисаси
28
Томаш Соучек
12
Эль-Хаджи Малик Диуф
80′
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
90′
2
Кайл Уокер-Питерс
7
Крисенсио Саммервилл
90′
17
Адама I Траоре
11
Валентин Кастельянос
69′
9
Каллум Уилсон
32
Фредди Поттс
79′
27
Сунгуту Магасса
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
23
Люк Шоу
16
Амад Диалло
8
Бруну Фернандеш
19
Брайан Мбемо
6
Лисандро Мартинес
37
Кобби Майну
18
Каземиру
2
Диогу Далот
57′
82′
11
Джошуа Зиркзе
10
Матеус Кунья
69′
30
Беньямин Шешко
5
Харри Магуайр
68′
15
Лени Йоро
Статистика
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
3
Угловые
5
3
Фолы
10
4
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти