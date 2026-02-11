Стал известен самый дорогой клуб МЛС

Согласно отчету, опубликованному изданием Sportico, клуб, за который выступает Лионель Месси, оценивается в 1,45 млрд долларов. «Майами» увеличил свою стоимость на 22%, опередив «Лос-Анджелес» (1,4 млрд долларов), занимавший первое место в течение предыдущих четырех лет.
По данным издания, уже пять клубов МЛС перешагнули отметку в один миллиард долларов. Тройку самых дорогих клубов замыкает «Аталанта», где играет Алексей Миранчук (1,14 млрд). Средняя оценка всех 30 клубов МЛС составляет 767 млн долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя и на 39% выше по сравнению с первой оценкой МЛС от Sportico в 2021 году.
Несмотря на рост, клубы МЛС по-прежнему значительно уступают по стоимости командам из НФЛ, НБА, MLB и НХЛ. Среди всех пяти лиг «Интер Майами» 116-й по стоимости клуб среди 154-х.
Лидируют в рейтинге «Даллас Ковбойс» (НФЛ, 12,8 млрд долларов), «Голден Стэйт» (НБА, 11,33 млрд) и «Лос-Анджелес Рэмс» (НФЛ, 10,43 млрд).