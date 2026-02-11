Стал известен самый дорогой клуб МЛС

По данным издания, уже пять клубов МЛС перешагнули отметку в один миллиард долларов. Тройку самых дорогих клубов замыкает «Аталанта», где играет Алексей Миранчук (1,14 млрд). Средняя оценка всех 30 клубов МЛС составляет 767 млн долларов, что на 6% больше прошлогоднего показателя и на 39% выше по сравнению с первой оценкой МЛС от Sportico в 2021 году.