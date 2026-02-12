Вашингтон
Гол ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Сандерлендом»

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Сандерленд» в матче 26-го тура чемпионата Англии (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный мяч на 61-й минуте забил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Футболист забил 23-й гол за «мерсисайдцев». Как сообщает Opta, ван Дейк стал лучшим защитником клуба по числу голов в АПЛ. 34-летний ван Дейк вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя Сами Хююпия, забившего 22 мяча в чемпионате Англии.

В последних четырех матчах «Ливерпуль» одержал три победы и потерпел одно поражение.

Главный тренер клуба Арне Слот прокомментировал победу над «Сандерлендом».

«Очень важная победа. Нам пришлось выложиться по полной после всего двух дней отдыха. А затем опять сложный выездной матч.

Снова показали, насколько хорошо умеем играть с мячом. Сегодня мы создали так много моментов. Футболисты проявили характер на протяжении всей игры, поэтому мы уезжаем отсюда с победой 1:0.

Во втором тайме у нас было много хороших отрезков и немало ситуаций, когда наши качественные игроки оказывались в перспективных позициях. В целом по самоотдаче это было действительно сильное выступление», — приводит слова Слота ВВС.

В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице с 42 очками. В следующем туре подопечные Арне Слота 22 февраля на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».

Сандерленд
0:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 26
11.02.2026, 23:15 (МСК UTC+3)
Stadium of Light
Главные тренеры
Режис Ле Бри
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Виргил ван Дейк
(Мохамед Салах)
61′
Составы команд
Сандерленд
22
Робин Руфс
20
Норди Мукьеле
17
Рейнилдо Мандава
24′
9
Брайан Бробби
5
Дэниэл Баллард
27
Ноа Садики
28
Энцо Ле Фе
32
Трай Хьюм
80′
6
Лютсхарел Гертрейда
10
Нильсон Ангуло
80′
7
Шемсдин Тальби
19
Хабиб Диарра
90′
18
Вильсон Изидор
15
Омар Альдерете
80′
14
Ромейн Мандл
Ливерпуль
1
Алиссон
26
Эндрю Робертсон
11
Мохамед Салах
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
3
Ватару Эндо
69′
2
Джо Гомес
18
Коди Гакпо
75′
17
Кертис Джонс
22
Юго Экитике
88′
14
Федерико Кьеза
Статистика
Сандерленд
Ливерпуль
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
23
Удары в створ
2
3
Угловые
3
11
Фолы
8
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти