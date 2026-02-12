Гол ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Сандерлендом»

Единственный мяч на 61-й минуте забил защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Футболист забил 23-й гол за «мерсисайдцев». Как сообщает Opta, ван Дейк стал лучшим защитником клуба по числу голов в АПЛ. 34-летний ван Дейк вышел на чистое первое место по этому показателю, обойдя Сами Хююпия, забившего 22 мяча в чемпионате Англии.
В последних четырех матчах «Ливерпуль» одержал три победы и потерпел одно поражение.
Главный тренер клуба Арне Слот прокомментировал победу над «Сандерлендом».
«Очень важная победа. Нам пришлось выложиться по полной после всего двух дней отдыха. А затем опять сложный выездной матч.
Снова показали, насколько хорошо умеем играть с мячом. Сегодня мы создали так много моментов. Футболисты проявили характер на протяжении всей игры, поэтому мы уезжаем отсюда с победой 1:0.
Во втором тайме у нас было много хороших отрезков и немало ситуаций, когда наши качественные игроки оказывались в перспективных позициях. В целом по самоотдаче это было действительно сильное выступление», — приводит слова Слота ВВС.
В текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице с 42 очками. В следующем туре подопечные Арне Слота 22 февраля на выезде встретятся с «Ноттингем Форест».
