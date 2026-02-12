Гол ван Дейка принес «Ливерпулю» победу над «Сандерлендом»

«Очень важная победа. Нам пришлось выложиться по полной после всего двух дней отдыха. А затем опять сложный выездной матч.



Снова показали, насколько хорошо умеем играть с мячом. Сегодня мы создали так много моментов. Футболисты проявили характер на протяжении всей игры, поэтому мы уезжаем отсюда с победой 1:0.



Во втором тайме у нас было много хороших отрезков и немало ситуаций, когда наши качественные игроки оказывались в перспективных позициях. В целом по самоотдаче это было действительно сильное выступление», — приводит слова Слота ВВС.