Четырехкратный чемпион Англии стал игроком «Фейеноорда»

Стерлинг также выступал за «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Вместе с последним он четыре раза становился победителем АПЛ, а уходил из него в «Челси» за 56 миллионов евро. За сборную Англии Стерлинг отыграл 82 матча и забил 20 мячей, дошел до финала чемпионата Европы.