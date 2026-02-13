Четырехкратный чемпион Англии стал игроком «Фейеноорда»

Четырехкратный чемпион Англии Рахим Стерлинг подписал контракт с «Фейеноордом». Об этом сообщила пресс-служба нидерландского клуба.
Известно, что соглашение с футболистом рассчитано до завершения нынешнего сезона. Последним клубом в карьере Стерлинга был «Челси». За него в текущей кампании он не сыграл ни разу. 28 января лондонцы заявили о расторжении договора с игроком по обоюдному согласию сторон.
Стерлинг также выступал за «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Вместе с последним он четыре раза становился победителем АПЛ, а уходил из него в «Челси» за 56 миллионов евро. За сборную Англии Стерлинг отыграл 82 матча и забил 20 мячей, дошел до финала чемпионата Европы.
После 22 туров «Фейноорд» с 42 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, отставая от лидирующего ПСВ на 17 баллов.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.