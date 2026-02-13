СМИ: «Барселона» подаст жалобу на судейство матча с «Атлетико»

«Барселона» может подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по нескольким эпизодам. Сине-гранатовые недовольны отсутствием красной карточки для форварда «Атлетико» Джулиано Симеоне за фол на защитнике Алексе Бальде, а также отмененным голом Пау Кубарси во втором тайме на 52-й минуте.
Арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре потребовалось более шести минут, чтобы отменить гол из-за офсайда. Задержка была связана с ошибкой в работе полуавтоматической системы определения офсайда. Поэтому решение было принято на основе традиционного видеоповтора.
«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в четыре мяча впервые с марта 1989 года, когда «матрасники» в ¼ финала Кубка Испании дома обыграли «сине-гранатовых» с аналогичным счетом — 4:0.
Ответный матч пройдет в Барселоне 4 марта. Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с сильнейшей командой в паре «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1). Финальный матч пройдет 18 или 19 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».