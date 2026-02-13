СМИ: «Барселона» подаст жалобу на судейство матча с «Атлетико»

«Барселона» может подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по нескольким эпизодам. Сине-гранатовые недовольны отсутствием красной карточки для форварда «Атлетико» Джулиано Симеоне за фол на защитнике Алексе Бальде, а также отмененным голом Пау Кубарси во втором тайме на 52-й минуте.