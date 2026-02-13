Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
21:00
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.18
X
5.89
П2
1.41
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.30
П2
5.10
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
7.10
X
4.09
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.21
П2
2.63
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.15
П2
6.70
Футбол. Испания
14.02
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.28
П2
3.00

СМИ: «Барселона» подаст жалобу на судейство матча с «Атлетико»

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» хочет подать жалобу на судейство после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче ½ финала Кубка Испании (0:4).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Барселона» может подать официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по нескольким эпизодам. Сине-гранатовые недовольны отсутствием красной карточки для форварда «Атлетико» Джулиано Симеоне за фол на защитнике Алексе Бальде, а также отмененным голом Пау Кубарси во втором тайме на 52-й минуте.

Арбитру Хуану Мартинесу Мунуэре потребовалось более шести минут, чтобы отменить гол из-за офсайда. Задержка была связана с ошибкой в работе полуавтоматической системы определения офсайда. Поэтому решение было принято на основе традиционного видеоповтора.

«Атлетико» разгромил «Барселону» с разницей в четыре мяча впервые с марта 1989 года, когда «матрасники» в ¼ финала Кубка Испании дома обыграли «сине-гранатовых» с аналогичным счетом — 4:0.

Ответный матч пройдет в Барселоне 4 марта. Победитель двухматчевого противостояния в финале сыграет с сильнейшей командой в паре «Атлетик» — «Реал Сосьедад» (первый матч — 0:1). Финальный матч пройдет 18 или 19 апреля в Севилье на стадионе «Ла Картуха».