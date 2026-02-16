Ричмонд
Тотти сообщил, что ведет переговоры о возвращении в «Рому»

Бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти подтвердил, что ведет переговоры с джаллоросси о возможном возвращении в клуб в роли директора.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Несколько недель назад старший советник «Ромы» Клаудио Раньери неожиданно сообщил, что владельцы клуба рассматривают возможность возвращения легенды «волков» на должность в руководстве.

«Я всегда был болельщиком клуба. Для меня “Рома” — это мой дом. Так было всегда, даже когда меня там не было. Я рад тому, что они делают и куда движутся. В последнее время ходили слухи. Это правда, мы разговариваем, обсуждаем некоторые детали и решаем, как будет лучше для всех. Надеюсь, мы сможем скоро разрешить эту ситуацию. Рано или поздно, а пока мы ведем переговоры», — заявил Тотти Sky Sport Italia.

С июля 2017 года по июнь 2019 года Тотти работал в качестве директора клуба. С 2020 года чемпион мира в составе сборной Италии руководит двумя скаутинговыми агентствами в Риме по поиску молодых и перспективных игроков.

49-летний Франческо Тотти завершил игровую карьеру в 2017 году. В составе «Ромы» Тотти дебютировал в 1992 году и провел в клубе всю профессиональную карьеру. В общей сложности на счету «императора Рима» 786 матчей за желто-красных, в которых он забил 307 мячей. Вместе с командой Тотти стал чемпионом страны в 2001 году, а также двукратным обладателем Кубка Италии.