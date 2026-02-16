Тотти сообщил, что ведет переговоры о возвращении в «Рому»

«Я всегда был болельщиком клуба. Для меня “Рома” — это мой дом. Так было всегда, даже когда меня там не было. Я рад тому, что они делают и куда движутся. В последнее время ходили слухи. Это правда, мы разговариваем, обсуждаем некоторые детали и решаем, как будет лучше для всех. Надеюсь, мы сможем скоро разрешить эту ситуацию. Рано или поздно, а пока мы ведем переговоры», — заявил Тотти Sky Sport Italia.