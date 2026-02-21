Ричмонд
В Англии не накажут совладельца «МЮ» за слова о мигрантах

К Джиму Рэтклиффу не применят никаких санкций.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Футбольная ассоциация Англии не будет вводить санкции против совладельца «Манчестер Юнайтед» Джима Рэтклиффа за его высказывания о колонизации Великобритании мигрантами, сообщает Sky News.

По информации источника, представители ассоциации провели с Рэтклиффом разъяснительную беседу, напомнив ему о его обязанностях в рамках английского футбола и необходимости учитывать этот статус при общении с прессой. Однако дополнительных мер в ответ на его заявления принято не будет.

Напомним, ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты «колонизируют» Великобританию, а экономика страны не способна выдержать такой наплыв приезжих, учитывая, что около 9 миллионов граждан получают пособия от государства. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал эти слова оскорбительными и неправильно сформулированными, призвав Рэтклиффа извиниться.

Позже совладелец «Манчестер Юнайтед» принес извинения, а клуб на своем сайте опубликовал заявление, подчеркнув, что он придерживается принципов гостеприимства и соответствует высоким стандартам Премьер-лиги по равенству, разнообразию и инклюзивности.