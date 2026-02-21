В Англии не накажут совладельца «МЮ» за слова о мигрантах

По информации источника, представители ассоциации провели с Рэтклиффом разъяснительную беседу, напомнив ему о его обязанностях в рамках английского футбола и необходимости учитывать этот статус при общении с прессой. Однако дополнительных мер в ответ на его заявления принято не будет.