«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 27-го тура чемпионата Англии (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил нападающий Беньямин Шешко.

Подопечные Майкла Кэррика не проигрывают в АПЛ на протяжении 10 матчей подряд. У команды шесть побед и четыре ничьих.

— Нам пришлось поработать. Отмечу «Эвертон» — они создали трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи — это фантастика. Можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.

Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать, — приводит слова Кэррика ВВС.

Как сообщает Opta, у Кэррика нет поражений с «Манчестер Юнайтед» в первых 9 матчах (7 побед, 2 ничьих) за два периода работы в качестве главного тренера. Это третий показатель в истории клуба. Рекорд у Оле-Гуннара Сульшера, который не проигрывал с «красными дьяволами» в первых 11 матчах. Второй результат у Герберта Бэмлетта (10 игр).

В текущем сезоне «МЮ» при Кэррике провел шесть матчей (пять побед и одна ничья), в 2021 году — три (две победы и одна ничья).

В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице с 48 очками. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал» (61).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас».


Эвертон
0:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 27
23.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Майкл Кэррик
Голы
Манчестер Юнайтед
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
71′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
77′
37
Джеймс Гарнер
32
Джарред Брантуэйт
10
Илиман Ндиай
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
11
Тьерно Барри
6
Джеймс Тарковски
83′
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гана Гуйе
45
Харрисон Армстронг
73′
19
Тайрик Джордж
42
Тим Ироэгбунам
79′
9
Бету
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
90+5′
15
Лени Йоро
5
Харри Магуайр
84′
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
58′
30
Беньямин Шешко
10
Матеус Кунья
90′
26
Айден Хевен
19
Брайан Мбемо
78′
3
Нуссаир Мазрауи
90+2′
Статистика
Эвертон
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
4
3
Угловые
10
1
Фолы
12
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
