«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ

— Нам пришлось поработать. Отмечу «Эвертон» — они создали трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи — это фантастика. Можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.



Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать, — приводит слова Кэррика ВВС.