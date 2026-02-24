«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в АПЛ

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил нападающий Беньямин Шешко.
Подопечные Майкла Кэррика не проигрывают в АПЛ на протяжении 10 матчей подряд. У команды шесть побед и четыре ничьих.
— Нам пришлось поработать. Отмечу «Эвертон» — они создали трудности, заставили нас много обороняться в своей штрафной. Самоотверженность, с которой мы защищались, была на высшем уровне. Сухие матчи — это фантастика. Можем играть лучше, но в то же время приятно одержать победу на выезде со счетом 1:0.
Я очень доволен результатом и настроем. Парни выложились на полную и жертвовали собой ради других. В плане результатов все хорошо, но нам еще многое предстоит показать, — приводит слова Кэррика ВВС.
Как сообщает Opta, у Кэррика нет поражений с «Манчестер Юнайтед» в первых 9 матчах (7 побед, 2 ничьих) за два периода работы в качестве главного тренера. Это третий показатель в истории клуба. Рекорд у Оле-Гуннара Сульшера, который не проигрывал с «красными дьяволами» в первых 11 матчах. Второй результат у Герберта Бэмлетта (10 игр).
В текущем сезоне «МЮ» при Кэррике провел шесть матчей (пять побед и одна ничья), в 2021 году — три (две победы и одна ничья).
В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 4-е место в турнирной таблице с 48 очками. Лидером чемпионата является лондонский «Арсенал» (61).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Кристал Пэлас».
Дэвид Мойес
Майкл Кэррик
Беньямин Шешко
(Брайан Мбемо)
71′
1
Джордан Пикфорд
77′
37
Джеймс Гарнер
32
Джарред Брантуэйт
10
Илиман Ндиай
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
11
Тьерно Барри
6
Джеймс Тарковски
83′
5
Майкл Кин
27
Идрисса Гана Гуйе
45
Харрисон Армстронг
73′
19
Тайрик Джордж
42
Тим Ироэгбунам
79′
9
Бету
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
8
Бруну Фернандеш
90+5′
15
Лени Йоро
5
Харри Магуайр
84′
18
Каземиру
37
Кобби Майну
16
Амад Диалло
58′
30
Беньямин Шешко
10
Матеус Кунья
90′
26
Айден Хевен
19
Брайан Мбемо
78′
3
Нуссаир Мазрауи
90+2′
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти