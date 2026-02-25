Фанаты «Торино» завалили навозом въезд на базу клуба: видео

В этом сезоне «Торино» идет на 15-м месте в турнирной таблице Серии А и находится в трех очках от зоны вылета. Команда проиграла семь из десяти последних матчей и вылетла из Кубка Италии, в связи с чем в отставку был отправлен главный тренер Марко Барони, назначенный перед стартом сезона.