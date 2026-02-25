Ричмонд
Фанаты «Торино» завалили навозом въезд на базу клуба: видео

Болельщики «Торино» провели акцию протеста против владельца и президента клуба Урбано Каиро в связи с последними результатами команды. Об этом сообщает журналист Антонио Перилло.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Торино"

Минувшей ночью группа фанатов итальянского клуба подъехала к тренировочной базе на пикапе, выгрузила у ее входа кучу навоза и повесила на забор баннер с надписью «дерьмо, как Каиро».

Каиро является владельцем «Торино» с 2005 года. При нем клуб выбрался из Серии Б и закрепился в статусе середняка Серии А. За последние 12 лет «Торино» восемь раз заканчивал сезон в первой половине турнирной таблицы и дважды выходил в Лигу Европы.

В этом сезоне «Торино» идет на 15-м месте в турнирной таблице Серии А и находится в трех очках от зоны вылета. Команда проиграла семь из десяти последних матчей и вылетла из Кубка Италии, в связи с чем в отставку был отправлен главный тренер Марко Барони, назначенный перед стартом сезона.

В воскресенье, 1 марта, «Торино» дома сыграет против «Лацио». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Дженоа
3:0
Первый тайм: 2:0
Торино
Футбол, Италия, 26-й тур
22.02.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Луиджи Феррарис
Главные тренеры
Даниэле Де Росси
Марко Барони
Голы
Дженоа
Брук Нортон-Каффи
21′
Калеб Экубан
40′
Жуниор Мессиас
83′
Составы команд
Дженоа
16
Юстин Бейло
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
5
Лео Эстигор
77
Микаэль Эллертссон
32
Мортен Френдруп
15
Брук Нортон-Каффи
71′
20
Стефано Сабелли
8
Томмазо Бальданци
65′
4
Аморим
17
Руслан Малиновский
85′
14
Жан Онана
29
Лоренцо Коломбо
65′
10
Жуниор Мессиас
18
Калеб Экубан
65′
21
Джефф Эхатор
Торино
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
20
Валентино Лазаро
6
Эмирхан Ильхан
45+2′
10
Никола Влашич
66
Гвидас Гинейтис
77
Энцо Эбосс
46′
44
Ардиан Исмайли
13
Гильермо Марипан
46′
4
Маттео Прати
33
Рафаэль Обрадор
83′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Джованни Симеоне
45+1′
68′
92
Алю Нжие
17
Сандро Куленович
60′
91
Дуван Сапата
Статистика
Дженоа
Торино
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
16
7
Удары в створ
5
3
Угловые
1
3
Фолы
9
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти