Фанаты «Торино» завалили навозом въезд на базу клуба: видео

Минувшей ночью группа фанатов итальянского клуба подъехала к тренировочной базе на пикапе, выгрузила у ее входа кучу навоза и повесила на забор баннер с надписью «дерьмо, как Каиро».
Каиро является владельцем «Торино» с 2005 года. При нем клуб выбрался из Серии Б и закрепился в статусе середняка Серии А. За последние 12 лет «Торино» восемь раз заканчивал сезон в первой половине турнирной таблицы и дважды выходил в Лигу Европы.
В этом сезоне «Торино» идет на 15-м месте в турнирной таблице Серии А и находится в трех очках от зоны вылета. Команда проиграла семь из десяти последних матчей и вылетла из Кубка Италии, в связи с чем в отставку был отправлен главный тренер Марко Барони, назначенный перед стартом сезона.
В воскресенье, 1 марта, «Торино» дома сыграет против «Лацио». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Даниэле Де Росси
Марко Барони
Брук Нортон-Каффи
21′
Калеб Экубан
40′
Жуниор Мессиас
83′
16
Юстин Бейло
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
5
Лео Эстигор
77
Микаэль Эллертссон
32
Мортен Френдруп
15
Брук Нортон-Каффи
71′
20
Стефано Сабелли
8
Томмазо Бальданци
65′
4
Аморим
17
Руслан Малиновский
85′
14
Жан Онана
29
Лоренцо Коломбо
65′
10
Жуниор Мессиас
18
Калеб Экубан
65′
21
Джефф Эхатор
1
Альберто Палеари
23
Сауль Коко
20
Валентино Лазаро
6
Эмирхан Ильхан
45+2′
10
Никола Влашич
66
Гвидас Гинейтис
77
Энцо Эбосс
46′
44
Ардиан Исмайли
13
Гильермо Марипан
46′
4
Маттео Прати
33
Рафаэль Обрадор
83′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Джованни Симеоне
45+1′
68′
92
Алю Нжие
17
Сандро Куленович
60′
91
Дуван Сапата
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти