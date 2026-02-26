«Моя давняя мечта». Роналду стал совладельцем испанского клуба

«Альмерия» была основана в 1989 году — она на четыре года моложе самого Роналду. Андалусийский клуб из одноименного города провел восемь сезонов в Ла Лиге, где его наилучшим достижением стало восьмое место в дебютном сезоне-2007/08. Выступая за мадридский «Реал», Роналду провел против «Альмерии» семь матчей и забил семь мячей.