«Моя давняя мечта». Роналду стал совладельцем испанского клуба

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел 25% акций испанской «Альмерии». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, сделка официально проведена через компанию CR7 Sports Investments, принадлежащую 41-летнему португальцу. Ее сумма не разглашается.

«Я давно стремился внести вклад в развитие футбола за пределами поля. “Альмерия” — испанский клуб с прочным фундаментом и потенциалом для роста. Я рассчитываю на работу с руководством, чтобы поддержать команду на следующем этапе развития. Это моя давняя мечта», — сказал Роналду.

С 2019 года «Альмерия» принадлежит саудовским владельцам. Сначала ей владел председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, а в мае прошлого года клуб перешел под контроль саудовской инвестиционной группы SMC Group во главе с Мохамедом Аль-Херейджи. Сумма сделки составила около 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что Роналду находится в хороших отношениях Аль-Херейджи, который был ключевой фигурой в его переходе в «Аль-Наср» в 2022 году.

«Мы очень рады, что Криштиану выбрал наш клуб для инвестиций. Он считается лучшим игроком всех времен, прекрасно знает испанские лиги и понимает потенциал того, что мы здесь строим, как в плане команды, так и академии», — заявил Аль-Херейджи.

«Альмерия» была основана в 1989 году — она на четыре года моложе самого Роналду. Андалусийский клуб из одноименного города провел восемь сезонов в Ла Лиге, где его наилучшим достижением стало восьмое место в дебютном сезоне-2007/08. Выступая за мадридский «Реал», Роналду провел против «Альмерии» семь матчей и забил семь мячей.

Последний раз «Альмерия» выступала в высшем испанском дивизионе в сезоне-2023/24. В нынешнем сезоне клуб ведет борьбу за возвращение в Ла Лигу и идет на третьем месте в Сегунде, отставая от лидирующего «Расинга» на два балла. Первый матч клуба при новом совладельце пройдет в пятницу, 27 февраля, на выезде против «Альбасете».