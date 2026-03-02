«Сердце чуть не остановилось». Артета оценил игру Райи с «Челси»

«Райя — вратарь, который умеет сохранять концентрацию и решать исход футбольного матча, когда это необходимо, потому что иногда он вообще не участвует в игре, а потом в моменте нужно быть готовым, и это очень, очень сложно сделать.



Сейв, который он совершил в последнем эпизоде… это был кросс, а не удар, но он в итоге сделал невероятное.



Я выбрал правильный ракурс при просмотре эпизода. Мое сердце чуть не остановилось, но рука Давида оказалась в нужном положении и спасла ситуацию», — приводит слова Артеты Daily Mail.