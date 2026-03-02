«Сердце чуть не остановилось». Артета оценил игру Райи с «Челси»

Напомним, «Арсенал» на своем поле обыграл «Челси». В составе победителей мячи забили Вильям Салиба (21-я минута) и Юрриен Тимбер (66), их партнер по команде Пьеро Инкапье (45+2) отметился автоголом.
Голкипер «Арсенала» Давид Райя в этой встрече совершил четыре сейва.
«Райя — вратарь, который умеет сохранять концентрацию и решать исход футбольного матча, когда это необходимо, потому что иногда он вообще не участвует в игре, а потом в моменте нужно быть готовым, и это очень, очень сложно сделать.
Сейв, который он совершил в последнем эпизоде… это был кросс, а не удар, но он в итоге сделал невероятное.
Я выбрал правильный ракурс при просмотре эпизода. Мое сердце чуть не остановилось, но рука Давида оказалась в нужном положении и спасла ситуацию», — приводит слова Артеты Daily Mail.
В матче с «Челси» Салиба и Тимбер отличились после углового. Эти голы стали для клуба 15-м и 16-м. Как сообщает Squawka, «Арсенал» повторил рекорд АПЛ по голам после стандартов. По 16 раз после угловых забивали «Олдхэм» (сезон-1992/93), «Вест Бромвич» (2016/17) и сам «Арсенал» (2023/24).
Микель Артета
Лиам Росеньор
Вильям Салиба
(Габриэл Магальяйнс)
21′
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
66′
Пьеро Инкапье
45+2′
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
10
Эберечи Эзе
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
75′
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
56′
11
Габриел Мартинелли
14
Виктор Дьекереш
76′
16
Кристиан Нергор
41
Деклан Райс
76′
29
Кай Хаверц
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
67′
70′
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
21
Йоррел Хато
65′
75′
27
Мало Гюсто
10
Коул Палмер
59′
86′
9
Лиам Делап
8
Энцо Фернандес
79′
86′
49
Алехандро Гарначо
19
Мамаду Сарр
90′
4
Тосин Адарабиойо
17
Андрей Сантос
75′
45
Ромео Лавиа
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти