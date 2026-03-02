Ричмонд
«Сердце чуть не остановилось». Артета оценил игру Райи с «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру голкипера команды Давида Райи в матче с 28-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Напомним, «Арсенал» на своем поле обыграл «Челси». В составе победителей мячи забили Вильям Салиба (21-я минута) и Юрриен Тимбер (66), их партнер по команде Пьеро Инкапье (45+2) отметился автоголом.

Голкипер «Арсенала» Давид Райя в этой встрече совершил четыре сейва.

«Райя — вратарь, который умеет сохранять концентрацию и решать исход футбольного матча, когда это необходимо, потому что иногда он вообще не участвует в игре, а потом в моменте нужно быть готовым, и это очень, очень сложно сделать.

Сейв, который он совершил в последнем эпизоде… это был кросс, а не удар, но он в итоге сделал невероятное.

Я выбрал правильный ракурс при просмотре эпизода. Мое сердце чуть не остановилось, но рука Давида оказалась в нужном положении и спасла ситуацию», — приводит слова Артеты Daily Mail.

В матче с «Челси» Салиба и Тимбер отличились после углового. Эти голы стали для клуба 15-м и 16-м. Как сообщает Squawka, «Арсенал» повторил рекорд АПЛ по голам после стандартов. По 16 раз после угловых забивали «Олдхэм» (сезон-1992/93), «Вест Бромвич» (2016/17) и сам «Арсенал» (2023/24).

Арсенал
2:1
Первый тайм: 1:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 28
1.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Лиам Росеньор
Голы
Арсенал
Вильям Салиба
(Габриэл Магальяйнс)
21′
Юррьен Тимбер
(Деклан Райс)
66′
Челси
Пьеро Инкапье
45+2′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
7
Букайо Сака
10
Эберечи Эзе
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
75′
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
56′
11
Габриел Мартинелли
14
Виктор Дьекереш
76′
16
Кристиан Нергор
41
Деклан Райс
76′
29
Кай Хаверц
Челси
1
Роберт Санчес
24
Рис Джеймс
7
Педру Нету
67′
70′
20
Жоао Педро
23
Тревор Чалоба
25
Мойсес Кайседо
21
Йоррел Хато
65′
75′
27
Мало Гюсто
10
Коул Палмер
59′
86′
9
Лиам Делап
8
Энцо Фернандес
79′
86′
49
Алехандро Гарначо
19
Мамаду Сарр
90′
4
Тосин Адарабиойо
17
Андрей Сантос
75′
45
Ромео Лавиа
Статистика
Арсенал
Челси
Желтые карточки
1
5
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
3
Угловые
5
10
Фолы
11
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти