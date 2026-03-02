«Арсенал» одолел «Челси» в битве угловых, Антони забил красоту в дерби, «МЮ» идет на новую серию! Главное в Европе

Заруба «Челси» и «Арсенала»
В Англии завершился матч 28-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:1.
Голами отметились только игроки «канониров»: Вильям Салиба на 21-й минуте, а Юрриен Тимбер — на 66-й. Пьеро Хинкапи стал автором автогола на 45+2-й. Примечательно, что все три мяча были забиты после угловых.
Гости заканчивали матч в меньшинстве. Педру Нету получил 2 желтые карточки за 3 минуты — на 67-й и 70-й.
Команда Микеля Артеты (64 очка) продолжает лидировать в таблице, не позволяя приблизиться к себе «Манчестер Сити» (59). У «горожан» остается игра в запасе.
«Челси» (45) после поражения выпал из топ-5, пропустив «Ливерпуль» (48) на свое место.
Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор так прокомментировал поражение своей команды: «Я расстроен. Разочарован. Если мы не искореним проблемы со стандартными положениями, которые начали проникать в нашу игру, и проблемы с дисциплиной, то, несмотря на все наши успехи, мы не добьемся желаемого результата.
Это то, что нам нужно решить. Есть определенные проблемы с концентрацией, которые нам необходимо устранить. Мы всю неделю отрабатывали стандартные положения, и как тренеру, мне еще труднее с этим смириться», — приводит слова Росеньора BBC.
«Севилья» устроила мощный камбек против «Бетиса»
Футболисты «Бетиса» и «Севильи» поделили очки в 26-м туре чемпионата Испании. Игра в Севилье завершилась со счетом 2:2.
К 37-й минуте «Бетис» вел в два мяча благодаря точным ударам Антони и Альваро Фидальго, однако «Севилья» во втором тайме восстановила паритет — голами отличились Алексис Санчес и Исаак Ромеро.
Отдельно стоит отметить гол Антони: бразильский «Бетиса» устроил красоту и воткнул голище через себя. Уже седьмой мяч футболиста в Ла Лиге.
«Бетис» с 43 очками идет пятым в таблице Ла Лиги, «Севилья» с 30 баллами занимает 11-ю строчку.
«МЮ» уже в тройке АПЛ!
В воскресенье, 1 марта, в Англии состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.
На гол Максанса Лакруа (4-я минута) «красные дьяволы» ответили точными ударами Бруну Фернандеша с пенальти (57-я) и Беньямина Шешко с игры (65-я). С 56-й минуты манкунианцы играли в большинстве из-за удаления Лакруа.
Манкунианцы набрали 23 очка с прихода на пост главного тренера Майкла Каррика. Как сообщает Opta, данный результат является повторением рекорда лиги по набранным очкам после первых девяти матчей — столько же было у Анге Постекоглу.
После назначения Каррика «Манчестер Юнайтед» одержал 6 побед в 7 матчах. Команда набрала 51 очко и поднялась в турнирной таблице АПЛ на 3-е место.
Это уже вторая к ряду победа футболистов из Манчестера: напомним, что при пяти победах подряд известный фанат «МЮ» Фрэнк Илетт сострижет свою шевелюру, которую он держит с 2024 года.
Автор: Денис Лебеденко