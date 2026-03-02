Ричмонд
«Арсенал» одолел «Челси» в битве угловых, Антони забил красоту в дерби, «МЮ» идет на новую серию! Главное в Европе

Огонь.

Источник: Reuters

Заруба «Челси» и «Арсенала»

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 28, 1.03.2026, 19:30
Арсенал
2
Челси
1

В Англии завершился матч 28-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:1.

Голами отметились только игроки «канониров»: Вильям Салиба на 21-й минуте, а Юрриен Тимбер — на 66-й. Пьеро Хинкапи стал автором автогола на 45+2-й. Примечательно, что все три мяча были забиты после угловых.

Гости заканчивали матч в меньшинстве. Педру Нету получил 2 желтые карточки за 3 минуты — на 67-й и 70-й.

Команда Микеля Артеты (64 очка) продолжает лидировать в таблице, не позволяя приблизиться к себе «Манчестер Сити» (59). У «горожан» остается игра в запасе.

«Челси» (45) после поражения выпал из топ-5, пропустив «Ливерпуль» (48) на свое место.

Источник: Reuters

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор так прокомментировал поражение своей команды: «Я расстроен. Разочарован. Если мы не искореним проблемы со стандартными положениями, которые начали проникать в нашу игру, и проблемы с дисциплиной, то, несмотря на все наши успехи, мы не добьемся желаемого результата.

Это то, что нам нужно решить. Есть определенные проблемы с концентрацией, которые нам необходимо устранить. Мы всю неделю отрабатывали стандартные положения, и как тренеру, мне еще труднее с этим смириться», — приводит слова Росеньора BBC.

Источник: Reuters

«Севилья» устроила мощный камбек против «Бетиса»

Футбол
Испания 2025/2026
26-й тур, 1.03.2026, 20:30
Бетис
2
Севилья
2

Футболисты «Бетиса» и «Севильи» поделили очки в 26-м туре чемпионата Испании. Игра в Севилье завершилась со счетом 2:2.

К 37-й минуте «Бетис» вел в два мяча благодаря точным ударам Антони и Альваро Фидальго, однако «Севилья» во втором тайме восстановила паритет — голами отличились Алексис Санчес и Исаак Ромеро.

Отдельно стоит отметить гол Антони: бразильский «Бетиса» устроил красоту и воткнул голище через себя. Уже седьмой мяч футболиста в Ла Лиге.

«Бетис» с 43 очками идет пятым в таблице Ла Лиги, «Севилья» с 30 баллами занимает 11-ю строчку.

«МЮ» уже в тройке АПЛ!

Источник: Reuters
Футбол
Англия 2025/2026
Тур 28, 1.03.2026, 17:00
Манчестер Юнайтед
2
Кристал Пэлас
1

В воскресенье, 1 марта, в Англии состоялся матч 28-го тура АПЛ, в котором «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 2:1.

На гол Максанса Лакруа (4-я минута) «красные дьяволы» ответили точными ударами Бруну Фернандеша с пенальти (57-я) и Беньямина Шешко с игры (65-я). С 56-й минуты манкунианцы играли в большинстве из-за удаления Лакруа.

Манкунианцы набрали 23 очка с прихода на пост главного тренера Майкла Каррика. Как сообщает Opta, данный результат является повторением рекорда лиги по набранным очкам после первых девяти матчей — столько же было у Анге Постекоглу.

После назначения Каррика «Манчестер Юнайтед» одержал 6 побед в 7 матчах. Команда набрала 51 очко и поднялась в турнирной таблице АПЛ на 3-е место.

Источник: Соцсети

Это уже вторая к ряду победа футболистов из Манчестера: напомним, что при пяти победах подряд известный фанат «МЮ» Фрэнк Илетт сострижет свою шевелюру, которую он держит с 2024 года.

Автор: Денис Лебеденко