«Арсенал» одолел «Челси» в битве угловых, Антони забил красоту в дерби, «МЮ» идет на новую серию! Главное в Европе

Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор так прокомментировал поражение своей команды: «Я расстроен. Разочарован. Если мы не искореним проблемы со стандартными положениями, которые начали проникать в нашу игру, и проблемы с дисциплиной, то, несмотря на все наши успехи, мы не добьемся желаемого результата.



Это то, что нам нужно решить. Есть определенные проблемы с концентрацией, которые нам необходимо устранить. Мы всю неделю отрабатывали стандартные положения, и как тренеру, мне еще труднее с этим смириться», — приводит слова Росеньора BBC.