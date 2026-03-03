Как футболисты находят своих будущих жен: 4 трогательные истории любви

Криштиану Роналду встретил Джорджину Родригес в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала консультантом. По словам Джорджины, сначала это было короткое общение с клиентом, но позже они случайно пересеклись еще раз — уже на мероприятии одного из брендов. После этого начали встречаться.