Как футболисты находят своих будущих жен: 4 трогательные истории любви

Кажется, что футболисты знакомятся с девушками только на светских мероприятиях или в кругу знаменитостей. Но в реальности все начинается совсем иначе. Школьная дружба, случайная встреча или рабочий разговор могут со временем перерасти в серьезные отношения. Вспоминаем, как именно познакомились эти четыре пары.
Лионель Месси — школьная дружба, ставшая любовью всей жизни
Лионель Месси познакомился с Антонеллой Рокуццо в родном Росарио, когда ему было девять лет. Она приходилась двоюродной сестрой его близкому другу, поэтому Месси часто бывал у них дома. Так обычное детское общение постепенно переросло в симпатию.
В подростковом возрасте их пути разошлись: Месси уехал в Испанию строить карьеру в «Барселоне». Спустя годы, уже став звездой мирового футбола, он вновь встретился с Антонеллой в Аргентине, и тогда они начали встречаться.
Официально пара вместе с 2008 года. В 2017-м они сыграли свадьбу в Росарио, на которую приехали многие футболисты сборной Аргентины и партнеры Месси по клубу. Сейчас у них трое сыновей, они вместе уже 18 лет.
Криштиану Роналду — знакомство в бутике
Криштиану Роналду встретил Джорджину Родригес в 2016 году в мадридском бутике Gucci, где она работала консультантом. По словам Джорджины, сначала это было короткое общение с клиентом, но позже они случайно пересеклись еще раз — уже на мероприятии одного из брендов. После этого начали встречаться.
На тот момент Роналду уже был суперзвездой «Реала» и одним из самых известных футболистов мира. Про их отношения быстро стало известно СМИ: Джорджина стала появляться на матчах и церемониях вручения наград, а затем переехала к нему.
Сейчас у пары двое общих детей — дочери Алана Мартина (2017) и Белла Эсмеральда (2022). Кроме того, Джорджина участвует в воспитании троих старших детей Роналду.
Дэвид Бекхэм — встреча после матча
Дэвид Бекхэм познакомился с Викторией Адамс в 1997 году. К тому моменту он уже играл за «Манчестер Юнайтед», а Виктория была участницей группы Spice Girls. По словам Бекхэма, он впервые заметил ее по телевизору и позже через общих знакомых получил возможность познакомиться лично после одного из матчей.
Их роман быстро стал медийным: футболист и поп-звезда оказались в центре внимания британской прессы. Несмотря на постоянный интерес таблоидов, пара продолжила отношения и в 1999 году сыграла свадьбу. Сейчас Дэвид и Виктория вместе больше 25 лет, у них четверо детей.
Серхио Рамос — интервью, которое стало началом
Серхио Рамос познакомился с телеведущей Пилар Рубио в 2012 году. Их первая встреча произошла во время интервью: Пилар брала комментарий у защитника «Реала». Тогда это выглядело как обычная профессиональная беседа, но общение продолжилось уже вне эфира.
Поначалу пара старалась не афишировать детали, но детали все же просочились в прессу. В 2019 году Рамос и Рубио сыграли свадьбу в Севилье, а само торжество стало одним из самых обсуждаемых в испанской прессе. Сейчас у них четверо сыновей. Пилар активно поддерживает мужа на международных турнирах, но при этом сохраняет собственную карьеру в медиа.