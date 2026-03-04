Ричмонд
«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру АПЛ, пропустив на 94-й минуте

«Ливерпуль» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе «Вулверхэмптона» голы забили Родригу Гомеш (78-я минута) и Андре (90+4). В составе действующих победителей АПЛ отличился Мохамед Салах (83).

«Ливерпуль» потерпел девять поражений в текущем сезоне чемпионата Англии. В последний раз мерсисайдцы проигрывали в АПЛ 9 матчей в сезоне-2022/23, 10 — в сезоне-2015/16, первом под руководством Юргена Клоппа.

Главный тренер Арне Слот прокомментировал поражение «Ливерпуля».

«Плохой результат. Игра в первом тайме была далека от хорошей, во втором мы действовали чуть активнее. Были все ближе к голу, но пропустили, когда соперник впервые зашел в нашу штрафную. Мы сразу ответили и дважды были близки к тому, чтобы забить победный гол, но в итоге пропустили после рикошета — там даже момента как такового не было.

Это вдвойне расстраивает, учитывая то, как нам приходится работать ради гола. Я перед матчем отмечал, что мы в основном забиваем только со стандартов. Создаем достаточно много моментов, однако с трудом конвертируем их в голы», — приводит слова главного тренера «Ливерпуля» NBC Sports.

«Ливерпуль» с 48 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 16 баллами одержал вторую победу подряд и располагается на последней, 20-й строчке.

Вулверхэмптон
2:1
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 29
3.03.2026, 23:15 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Арне Слот
Голы
Вулверхэмптон
Родригу Гомеш
(Толу Арокодаре)
78′
Андре
(Джексон Чачуа)
90+4′
Ливерпуль
Мохамед Салах
83′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
90′
38
Джексон Чачуа
8
Жоау Гомес
69′
7
Андре
2
Мэтт Доэрти
59′
15
Йерсон Москера
6
Давид Меллер Вольфе
79′
3
Уго Буэно
47
Анжел Гомеш
60′
27
Жан-Рикне Беллегард
36
Матеуш Мане
70′
21
Родригу Гомеш
9
Адам Армстронг
60′
14
Толу Арокодаре
Ливерпуль
1
Алиссон
11
Мохамед Салах
8
Доминик Собослаи
22
Юго Экитике
4
Виргил ван Дейк
10
Алексис Макаллистер
30
Джереми Фримпонг
72′
2
Джо Гомес
6
Милош Керкез
65′
26
Эндрю Робертсон
18
Коди Гакпо
65′
73
Рио Нгумоха
5
Ибраима Конате
79′
14
Федерико Кьеза
38
Райан Гравенберх
22′
46′
17
Кертис Джонс
Статистика
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
4
19
Удары в створ
3
7
Угловые
2
11
Фолы
10
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти