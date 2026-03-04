«Ливерпуль» проиграл аутсайдеру АПЛ, пропустив на 94-й минуте

«Плохой результат. Игра в первом тайме была далека от хорошей, во втором мы действовали чуть активнее. Были все ближе к голу, но пропустили, когда соперник впервые зашел в нашу штрафную. Мы сразу ответили и дважды были близки к тому, чтобы забить победный гол, но в итоге пропустили после рикошета — там даже момента как такового не было.



Это вдвойне расстраивает, учитывая то, как нам приходится работать ради гола. Я перед матчем отмечал, что мы в основном забиваем только со стандартов. Создаем достаточно много моментов, однако с трудом конвертируем их в голы», — приводит слова главного тренера «Ливерпуля» NBC Sports.