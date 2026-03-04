Клуб Ла Лиги обратился с необычной просьбой к певице Мадонне

Мариан Моуриньо попросил певицу поискать футболку клуба, в которой она выступала в 1990 году на клубном стадионе, ради сохранения наследия.
«29 июля 1990 года вы выступали на нашем стадионе “Балаидос”, домашней арене “Сельты Виго”, клуба, должность президента которого я горжусь. В тот вечер нам выпала честь увидеть вас в нашей небесно-голубой футболке. Это любимое воспоминание до сих пор живо среди наших болельщиков. Фотография, на которой вы в нашей футболке, стала легендой и теперь является частью нашей истории, которая часто пишется за пределами футбольного поля», — говорится в письме президента «Сельты», выложенном в соцсетях клуба.
«В эту пятницу, 6 марта, мы хотели бы выразить вам свою любовь с нашего домашнего стадиона “Балаидос”. Это произойдет перед матчем “Сельта” — “Реал Мадрид”, с целью задать вам всего один простой вопрос: Есть ли она у вас? Если вы знаете, где она может быть, или если вы хотите присоединиться к нам в поисках, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения». — добавил Мариан Моуриньо.
Мадонна выступала на арене «Балаидос» в рамках гастрольного тура Blonde Ambition. Певица была в футболке с пятым номером под которым в то время играл защитник Хосе Мануэль Эспиноса. Он играл за клуб из Виго с 1988-го по 1991 год. В октябре 2025 года Эспиноса скончался в возрасте 66 лет.
После 26 туров чемпионата Испании «Сельта» набрала 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. В 1990-е и начале 2000-х лидерами клуба из Виго были российские футболисты Александр Мостовой и Валерий Карпин.