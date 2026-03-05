«Манчестер Юнайтед» в большинстве проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ

Встреча прошла на домашнем стадионе «Ньюкасла». У хозяев отличились Энтони Гордон (45+6, пенальти) и Уильям Осула (90). В составе гостей гол забил Каземиро (45+9). На первой компенсированной к первому тайму минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Рэмзи.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Общий счет личных встреч — 6:16 в пользу «сорок».
Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш отдал 14-ю результативную передачу в текущем сезоне АПЛ. Только Дэвид Бекхэм сделал больше голевых передач за «Манчестер Юнайтед» в одном сезоне чемпионата Англии (15 в сезоне-1999/00).
«Красные дьяволы» потерпели первое поражение под руководством Майкла Кэррика. После его назначения, в середине января, команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед’занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. “Ньюкасл” с 39 баллами располагается на 12-й строчке. В следующем туре подопечные Кэррика 15 марта на своем поле примут “Астон Виллу”. “Ньюкасл” 14 марта на выезде сыграет против лондонского “Челси”.
