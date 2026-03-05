Ричмонд
«Манчестер Юнайтед» в большинстве проиграл «Ньюкаслу» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Ньюкаслу» в матче 29-го тура чемпионата Англии (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашнем стадионе «Ньюкасла». У хозяев отличились Энтони Гордон (45+6, пенальти) и Уильям Осула (90). В составе гостей гол забил Каземиро (45+9). На первой компенсированной к первому тайму минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Рэмзи.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» шесть из восьми последних матчей во всех турнирах. Общий счет личных встреч — 6:16 в пользу «сорок».

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш отдал 14-ю результативную передачу в текущем сезоне АПЛ. Только Дэвид Бекхэм сделал больше голевых передач за «Манчестер Юнайтед» в одном сезоне чемпионата Англии (15 в сезоне-1999/00).

«Красные дьяволы» потерпели первое поражение под руководством Майкла Кэррика. После его назначения, в середине января, команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед’занимает третье место в турнирной таблице, набрав 51 очко. “Ньюкасл” с 39 баллами располагается на 12-й строчке. В следующем туре подопечные Кэррика 15 марта на своем поле примут “Астон Виллу”. “Ньюкасл” 14 марта на выезде сыграет против лондонского “Челси”.

Ньюкасл Юнайтед
2:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 29
4.03.2026, 23:15 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Майкл Кэррик
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Гордон
45+6′
Уильям Осула
(Киран Триппьер)
90′
Манчестер Юнайтед
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
45+9′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
2
Киран Триппьер
80′
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
26′
45+1′
7
Жоэлинтон
38′
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
8
Сандро Тонали
90′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
85′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
84′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
46′
28
Джозеф Уиллок
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
30
Беньямин Шешко
15
Лени Йоро
5
Харри Магуайр
3
Нуссаир Мазрауи
64′
85′
12
Тайрелл Маласиа
23
Люк Шоу
39′
61′
2
Диогу Далот
19
Брайан Мбемо
37′
77′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
61′
25
Мануэль Угарте
37
Кобби Майну
76′
16
Амад Диалло
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
12
14
Удары в створ
5
5
Угловые
2
4
Фолы
15
16
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти