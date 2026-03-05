Кэррик высказался о первом поражении во главе «Манчестер Юнайтед»

— Мы недовольны тем, как сыграли сегодня вечером. В значительной степени победа была в наших руках, но нужно отдать должное «Ньюкаслу».



Учитывая их подход к игре, понимали, что это будет сложный матч. Вели игру так, будто могли бы переломить ход событий, но этого не произошло. Очень разочарованы.



Я не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сегодня сыграли недостаточно хорошо. Не можем оправдываться. Все берем на себя ответственность за это, и мы это знаем.



Не хватало характера? Нет, дело было просто в качестве и игре. Не в характере. Мы хотели победить, но были не на том уровне, что ожидали. Отдаю должное «Ньюкаслу». Они заслужили победу сегодня вечером. Мне больно это говорить, но так уж получилось. Нам нужно вернуться к работе и сыграть лучше в следующем матче, — приводит слова Каррика Sky Sports.