Кэррик высказался о первом поражении во главе «Манчестер Юнайтед»

Накануне «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу» в гостях со счетом 1:2. У «сорок» отличились Энтони Гордон (45+6, пенальти) и Уильям Осула (90). В составе «МЮ» гол забил Каземиро (45+9). На первой компенсированной к первому тайму минуте вторую желтую карточку получил полузащитник «Ньюкасла» Джейкоб Рэмзи.
«Красные дьяволы» потерпели первое поражение под руководством Майкла Кэррика. После его назначения, в середине января, команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед и один раз сыграла вничью.
— Мы недовольны тем, как сыграли сегодня вечером. В значительной степени победа была в наших руках, но нужно отдать должное «Ньюкаслу».
Учитывая их подход к игре, понимали, что это будет сложный матч. Вели игру так, будто могли бы переломить ход событий, но этого не произошло. Очень разочарованы.
Я не думаю, что дело в том, что соперник остался в меньшинстве, я просто считаю, что мы сегодня сыграли недостаточно хорошо. Не можем оправдываться. Все берем на себя ответственность за это, и мы это знаем.
Не хватало характера? Нет, дело было просто в качестве и игре. Не в характере. Мы хотели победить, но были не на том уровне, что ожидали. Отдаю должное «Ньюкаслу». Они заслужили победу сегодня вечером. Мне больно это говорить, но так уж получилось. Нам нужно вернуться к работе и сыграть лучше в следующем матче, — приводит слова Каррика Sky Sports.
В текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Ньюкасл» с 39 баллами располагается на 12-й строчке. В следующем туре подопечные Кэррика 15 марта на своем поле примут «Астон Виллу». «Ньюкасл» 14 марта на выезде сыграет против лондонского «Челси».
Эдди Хау
Майкл Кэррик
Энтони Гордон
45+6′
Уильям Осула
(Киран Триппьер)
90′
Каземиру
(Бруну Фернандеш)
45+9′
32
Аарон Рамсдейл
2
Киран Триппьер
80′
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
26′
45+1′
7
Жоэлинтон
38′
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
8
Сандро Тонали
90′
4
Свен Ботман
10
Энтони Гордон
85′
18
Уильям Осула
20
Энтони Эланга
84′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
46′
28
Джозеф Уиллок
31
Сенне Ламменс
10
Матеус Кунья
8
Бруну Фернандеш
30
Беньямин Шешко
15
Лени Йоро
5
Харри Магуайр
3
Нуссаир Мазрауи
64′
85′
12
Тайрелл Маласиа
23
Люк Шоу
39′
61′
2
Диогу Далот
19
Брайан Мбемо
37′
77′
11
Джошуа Зиркзе
18
Каземиру
61′
25
Мануэль Угарте
37
Кобби Майну
76′
16
Амад Диалло
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти