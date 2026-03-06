Определились все полуфиналисты Кубка Франции

Накануне «Ланс» в меньшинстве на выезде обыграл «Лион» в четвертьфинале Кубка Франции. Основное время матча завершилась со счетом 2:2. У «Ланса» голы забили Флорьян Товен (22-я минута) и Абдалла Сима (44). У «Лиона» отличились Роман Яремчук (67) и Реми Имбера (90).
На 64-й минуте у «Ланса» прямую красную карточку получил Артур Масуаку.
В серии послематчевых пенальти «Ланс» был сильнее — 5:4.
В полуфинале Кубка Франции «Ланс» сыграет с «Тулузой».
«Тулуза» в своем четвертьфинале также в серии пенальти выбила из турнира «Марсель». Счет в матче был открыт на 2-й минуте — Мейсон Гринвуд реализовал пенальти и вывел «Марсель» вперед. «Тулуза’отыгралась спустя 11 минут — гол забил Янн Гбоо. Точный удар Игора Пайшао на 56-й минуте позволил “Марселю” повести в счете, но уже через 4 минуты Чарли Крессуэлл установил равенство на табло.
В серии пенальти футболисты «Тулузы» забили четыре мяча, игроки «Марселя» реализовали три удара.
В другом полуфинале Кубка Франции встретятся «Страсбур» и «Ницца».
«Ницца» в четвертьфинале обыграла «Лорьян» (0:0, 6:5 пен.), «Страсбур» был сильнее «Реймса» (2:1).
Матчи ½ финала турнира пройдут 22 апреля.