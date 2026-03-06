Определились все полуфиналисты Кубка Франции

«Тулуза» в своем четвертьфинале также в серии пенальти выбила из турнира «Марсель». Счет в матче был открыт на 2-й минуте — Мейсон Гринвуд реализовал пенальти и вывел «Марсель» вперед. «Тулуза’отыгралась спустя 11 минут — гол забил Янн Гбоо. Точный удар Игора Пайшао на 56-й минуте позволил “Марселю” повести в счете, но уже через 4 минуты Чарли Крессуэлл установил равенство на табло.