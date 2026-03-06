Ричмонд
«Тоттенхэм» может потерять £261 млн в случае вылета из АПЛ

В текущем сезоне чемпионата Англии «Тоттенхэм» располагается на 16-м месте в турнирной таблице с 29 очками, находясь в одном балле от зоны вылета.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает BBC Sport, «Тоттенхэм» может лишиться около £261 млн. Общий доход «шпор» уменьшится из-за телевизионных прав, спонсорских контрактов и выручки от продажи билетов. Стоимость билетов, которые сейчас являются одними из самых дорогих в Европе (в среднем £76 за одну игру), придется снизить для матчей Чемпионшипа (Второй дивизион — Прим. ред.). Спонсорские соглашения с компаниями Nike и AIA, которые приносят около £70 млн в год, содержат пункты о снижении выплат в случае вылета из Английской Премьер-лиги.

Накануне «Тоттенхэм» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии, проиграв на домашнем поле «Кристал Пэлас» со счетом 1:3. Шпоры’не побеждают с 28 декабря, когда был обыгран все тот же «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у команды в АПЛ семь поражений и четыре ничьих. Это первый случай в истории клуба.

В следующем туре команда Игора Тудора, который возглавил клуб в середине февраля, 15 марта на выезде сыграет против «Ливерпуля».


Лидером чемпионата Англии остается лондонский «Арсенал» с 67 очками. На втором месте идет «Манчестер Сити», отставая от подопечных Микеля Артеты на семь баллов. Тройку лидеров замыкает «Астон Вилла», в активе команды Унаи Эмери 51 очко.

Тоттенхэм Хотспур
1:3
Первый тайм: 1:3
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 29
5.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Главные тренеры
Игор Тудор
Оливер Гласнер
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Доминик Соланке
(Арчи Грэй)
34′
Кристал Пэлас
Исмаила Сарр
40′
Йерген Странн Ларсен
(Адам Уортон)
45+1′
Исмаила Сарр
(Адам Уортон)
45+7′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
1
Гульельмо Викарио
6
Жоау Пальинья
37
Микки ван де Вен
38′
4
Кевин Дансо
14
Арчи Грэй
29
Пап Метар Сарр
25′
11
Матис Тель
23
Педро Порро
74′
7
Хави Симонс
38
Соуза
7′
43′
8
Ив Биссума
82′
19
Доминик Соланке
74′
9
Ришарлисон
39
Рандаль Коло Муани
43′
22
Конор Галлахер
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
23
Джейди Канво
34
Чади Риад
3
Тайрик Митчелл
18
Даити Камада
7
Исмаила Сарр
2
Даниэль Муньос
14′
17
Натаниэл Клайн
90+2′
22
Йерген Странн Ларсен
22′
81′
19
Уилл Хьюз
20
Адам Уортон
81′
12
Крисантус Уче
29
Эванн Гессан
67′
11
Бреннан Джонсон
Статистика
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
4
Угловые
6
3
Фолы
14
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти