«Тоттенхэм» может потерять £261 млн в случае вылета из АПЛ

Как сообщает BBC Sport, «Тоттенхэм» может лишиться около £261 млн. Общий доход «шпор» уменьшится из-за телевизионных прав, спонсорских контрактов и выручки от продажи билетов. Стоимость билетов, которые сейчас являются одними из самых дорогих в Европе (в среднем £76 за одну игру), придется снизить для матчей Чемпионшипа (Второй дивизион — Прим. ред.). Спонсорские соглашения с компаниями Nike и AIA, которые приносят около £70 млн в год, содержат пункты о снижении выплат в случае вылета из Английской Премьер-лиги.