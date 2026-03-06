«Тоттенхэм» потерпел пятое поражение подряд в АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел пятое поражение подряд в чемпионате Англии. «Шпоры» не побеждают с 28 декабря, когда был обыгран «Кристал Пэлас» (1:0). С тех пор у команды в АПЛ семь поражений и четыре ничьих. Это первый случай в истории клуба.