Месси раскритиковали из-за визита в Белый дом к Трампу

Президент США Дональд Трамп после победы «Интер Майами» в МЛС пригласил всю команду в Белый дом, в которой также играет аргентинский футболист Лионель Месси. Во время своей речи сзади Трампа стояла команда, а сам он говорил про операцию Соединенных Штатов и Израиля. Во время монолога главы американского государства Мессии аплодировал Трампу. Из-за этого большое количество футбольных фанатов обрушились на легенду футбола с жесткой критикой.