Месси раскритиковали из-за визита в Белый дом к Трампу

Лионель Месси впервые встретился с президентом США Дональдом Трампом — аргентинец вместе с одноклубниками посетил Белый дом по случаю победы команды в чемпионате МЛС.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп после победы «Интер Майами» в МЛС пригласил всю команду в Белый дом, в которой также играет аргентинский футболист Лионель Месси. Во время своей речи сзади Трампа стояла команда, а сам он говорил про операцию Соединенных Штатов и Израиля. Во время монолога главы американского государства Мессии аплодировал Трампу. Из-за этого большое количество футбольных фанатов обрушились на легенду футбола с жесткой критикой.

«Надеюсь, вы проиграете чемпионат мира», «Я потерял кумира», «Извини брат, мне пришлось отписаться от тебя. Надеюсь, ты никогда не вернешься в Барселону» — это комментарии некоторых пользователей в Сети, которые не разделяют действия Вашингтона на Ближнем Востоке. Теперь Месси обвиняют в поддержке войны.

При этом Дональд Трамп также похвалил Месси, заявив, что он лучше, чем бразильский футболист Пеле.

В декабре 2025 года Лионель Месси стал победителем чемпионата МЛС в составе «Интер Майами». Трофей стал для футболиста 48-м в карьере. С «Интер Майами» он выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев Месси завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.