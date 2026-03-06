Ричмонд
Трамп принял Месси в Белом доме и сравнил его с Пеле и Роналду

Поводом стала победа команды в чемпионате MLS 2025 года. Американский лидер назвал аргентинца великим игроком и сравнил его с бразильцем Пеле и португальцем Криштиану Роналду.

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с футбольным клубом «Интер Майами» и его капитаном — Лионелем Месси. Об этом сообщает Reuters.

Встреча прошла в четверг, 5 марта. Футболисты «Интер Майами» были приглашены как действующие победители Высшей лиги футбола (MLS).

«Я имею честь сказать то, чего не говорил ни один американский президент: добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси, — сказал президент США. — Лео — действующий обладатель “Золотого мяча” чемпионата мира по футболу FIFA. Ты мог бы поехать куда угодно. Ты мог бы выбрать любую команду в мире, но ты выбрал Майами. Я тебя не виню. Погода там очень хорошая».

Президент признался, что его сын — большой поклонник аргентинца и считает его «замечательным человеком».

«И есть еще великий джентльмен по имени Криштиану Роналду. Криштиану — великий, вы — великий», — сказал Трамп. Он также сравнил Месси с Пеле: «Говорят, Пеле был очень крут. Скажите, кто круче: Пеле или Месси? Я считаю, что Месси круче».

Трамп также, рассматривая команду, обратил внимание на полузащитника «Интер Майами» Родриго де Пауле и спросил: «У вас есть некрасивые игроки? Мне не нравятся красивые мужчины».

Футболисты подарили Трампу фирменный мяч с автографами всей команды, а также футболку с номером 47 (символизирующим его как 47-го президента США) и розовые часы (розовый — основной цвет домашней формы «Интер Майами» с 2022 года).

Месси впервые побывал в официальной резиденции президента США. В январе 2025 года его приглашали на церемонию вручения Президентской медали Свободы, но встреча с Джо Байденом, который тогда занимал этот пост, не состоялась.

Месси 38 лет, он защищает цвета «Интер Майами» с июля 2023 года. В его активе с этим клубом, кроме главного трофея MLS 2025 года, уже есть Кубок лиг‑2023, а также победа в регулярном чемпионате MLS‑2024.