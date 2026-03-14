5 спортсменов, которые влюбились в моделей — от сказки до скандала

Одни были их фанатками, другие — просто случайными знакомыми. Рассказываем о пяти парах, чьи союзы запомнились миллионам своей историей знакомства или драматичным финалом.

Мир большого спорта и мир глянца пересекаются постоянно: футболисты женятся на моделях, теннисисты встречаются с фотомоделями, баскетболисты окружают себя самыми красивыми девушками планеты. Это привычная картина. Но за каждым таким союзом стоит своя история — иногда трогательная, иногда скандальная. Мы собрали пять пар, чьи отношения стали настоящей неожиданностью для окружающих.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Когда в 2016 году стало известно, что Криштиану Роналду встречается с продавщицей из магазина Gucci, мир шоу-бизнеса скептически хмыкнул. История аргентинской Золушки казалась слишком красивой, чтобы быть правдой. Но прошло уже почти 10 лет, а пара до сих пор вместе.

Джорджина вспоминала, что в те времена утром она приезжала на работу на автобусе, а вечером за ней заезжал Роналду на Bugatti. Пара не скрывает отношений, несмотря на постоянные слухи о разрыве и «наигранности». Джорджина философски относится к домыслам: «Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты им верят». Они помолвлены, воспитывают пятерых детей и выглядят абсолютно счастливыми.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Их отношения начались в 2001 году на съемках клипа на песню Escape. Начало вышло скандальным: по сюжету пара должна была страстно целоваться, но Энрике наотрез отказался, заявив, что не хочет «заразиться» — у Анны накануне воспалилась губа. Девушка была в ярости от такого поведения, но контракт есть контракт.

Съемки все-таки состоялись, а между парой явно пробежала искра. «Она красивая, талантливая, прекрасная теннисистка. Не нужно быть хорошим актером, чтобы целовать Анну и выглядеть убедительно», — признавался позже Иглесиас. Пару стали замечать вместе, и вскоре они перестали скрывать свои отношения. Сегодня у них уже четверо детей и больше 20 лет совместной жизни за плечами. При этом официально Анна и Энрике не подтверждали, что являются мужем и женой. Однако в 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас — младший заявил, что пара тайно поженилась.

Месут Озил и Амине Гюльше

Их первая встреча похожа на сценарий романтической комедии. Амине Гюльше, к тому моменту уже известная шведско-турецкая актриса, модель и победительница конкурса красоты, была фанаткой футболиста Месута с детства. Она болела за него, делилась фотографиями в соцсетях и мечтала просто увидеть кумира на трибуне и попросить автограф.

Все изменилось за кулисами футбольного мероприятия: Амине набралась смелости и заговорила с Месутом. Разговор оказался настолько искренним, что футболист, привыкший к иному вниманию, был удивлен. Уже через несколько месяцев пара стала появляться вместе. Они поженились летом 2019 года, сейчас воспитывают двоих детей и живут в Стамбуле, активно занимаясь благотворительностью.

Райан Лохте и Кайла Рей Рид

Эта история началась красиво: шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте в январе 2016 года листал соцсети и наткнулся на профиль Кайлы — модели журнала Playboy. После обмена сообщениями они встретились в клубе Лос-Анджелеса и после этого больше не расставались.

Кайла поддерживала Лохте во всех непростых периодах его жизни: после истории с ложным ограблением в Рио, после дисквалификации за допинг из-за собственного селфи, после дебошей и ДТП. В сентябре 2018 года они поженились на ранчо в Палм-Спрингс. Пара воспитывала троих детей и казалась образцовой.

Но летом 2025 года супруги объявили о разводе. В рамках судебного разбирательства выяснилось, что у семьи долг более 270 тысяч долларов — медицинские расходы после аварии и налоговая задолженность. Вдобавок возникла угроза потери дома из-за просроченных платежей.

Шакил О'Нил и Никки Александер

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил известен не только спортивными достижениями, но и выдающимися физическими данными: его рост — 216 сантиметров, вес — 147 килограммов. Интересно, что при таком телосложении баскетболист питает слабость к миниатюрным девушкам.

Одна из его бывших пассий — участница реалити-шоу и модель Никки Александер — при росте всего 157 сантиметров рядом с ним выглядела Дюймовочкой. Разница в 59 сантиметров делала их появление на публике событием, которое невозможно было не заметить. Отношения продлились три года, после чего пара рассталась, но в историю вошли как один из самых контрастных союзов в мире спорта.

В мире спорта и глянца нет готовых сценариев, и даже самые неожиданные союзы имеют право на существование. Пусть не всегда с хеппи-эндом, но их союзы навсегда вписались в историю спорта и шоу-бизнеса — именно потому, что выбивались из общего ряда. И, пожалуй, публика запоминает такие неожиданные тандемы гораздо чаще, чем шаблонные голливудские романы.