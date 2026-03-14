5 спортсменов, которые влюбились в моделей — от сказки до скандала

Съемки все-таки состоялись, а между парой явно пробежала искра. «Она красивая, талантливая, прекрасная теннисистка. Не нужно быть хорошим актером, чтобы целовать Анну и выглядеть убедительно», — признавался позже Иглесиас. Пару стали замечать вместе, и вскоре они перестали скрывать свои отношения. Сегодня у них уже четверо детей и больше 20 лет совместной жизни за плечами. При этом официально Анна и Энрике не подтверждали, что являются мужем и женой. Однако в 2023 году брат музыканта Хулио Иглесиас — младший заявил, что пара тайно поженилась.