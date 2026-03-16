Украинский тренер ответил на критику за рукопожатие с Бердыевым

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб отреагировал на критику украинских СМИ после рукопожатия с наставником «Турана» Курбаном Бердыевым. Об этом сообщает Azerisport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч между командами прошел 9 марта. «Туран» обыграл «Нефтчи» (1:0) и закрепился в лидирующей тройке чемпионата Азербайджана. После окончания встречи Бердыев и Вернидуб обменялись дежурными рукопожатиями.

«Мне абсолютно безразлично, что пишут СМИ. Я не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько мне известно, он по происхождению туркмен. Скажу одно: каким я был в первый день конфликта между Украиной и Россией, таким и остаюсь по сей день. Те, кто пишет что-то обо мне, пусть лучше расскажут, что они сами сделали за прошедшие четыре года. Мне уже 60 лет — пусть провоцируют сколько угодно. Я в футболе и продолжаю делать свою работу», — сказал Вернидуб.

С 1997 по 2000 год Вернидуб выступал за петербургский «Зенит» и на протяжении трех сезонов был капитаном команды. После этого он закончил игровую карьеру и вернулся на Украину, где начал тренерскую карьеру.

Бердыев является уроженцем Туркменистана. В 2000 году он начал тренерскую работу в России, где возглавлял смоленский «Кристалл» (2000−2001), казанский «Рубин» (2001−2013, 2017−2019), «Ростов» (2014−2016), «Сочи» (2023) и махачкалинское «Динамо» (2023). Он дважды приводил «Рубин» к победе в чемпионате России (2008, 2009), а с «Ростовом» становился вице-чемпионом страны (2016).