Матч за Суперкубок Англии впервые с 2006 года пройдет в Уэльсе

Последние 20 лет Суперкубок Англии проходил в Лондоне.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч за Суперкубок Англии 2026 года пройдет 16 августа в Кардиффе согласно информации, опубликованной на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии (FA).

Встреча состоится на «Принсипалити Стэдиум», ранее известном под названием «Миллениум», который вмещает более 73 тысяч зрителей. Этот стадион принимал Суперкубок с 2001 по 2006 год. С 2007 года трофей обычно разыгрывался на обновленном «Уэмбли» в Лондоне, за исключением 2012 и 2022 годов.

В заявлении FA уточняется, что на «Уэмбли» запланированы концерты 15 и 16 августа, что делает невозможным проведение матча открытия нового сезона на этой арене. Также было отмечено, что из-за изменений в календаре сезона-2026/27 следующий чемпионат начнется в выходные 22 августа.

Текущим обладателем Суперкубка является лондонский «Кристал Пэлас», который впервые в своей истории завоевал этот трофей. Рекордсменом по числу побед в Суперкубке является «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 21 титул.