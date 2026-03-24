Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
В Италии отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника

Дисквалифицированный тренер переоделся в священника, чтобы присутствовать на матче своей команды. Его дисквалифицировали повторно за драку с игроком соперников.

Как пишет портал IdmanBiz, тренер команды 9-го итальянского дивизиона Маттео Чичери был дисквалифицирован. Чтобы управлять игрой с бровки, специалист переоделся в священника, прошел на стадион в рясе и по ходу матча давал своим игрокам указания из-за ворот. При этом тренер делал вид, что он молится.

После пропущенного гола Чичери выбежал на поле, ударил ногой одного из игроков соперника и принялся оскорблять других игроков. За это специалиста дисквалифицировали еще на четыре месяца. Наказан был и президент клуба — он был отстранен на два месяца и оштрафован на 500 евро.

Эпизод произошел на матче низшей лиги Италии «Унион Мулаццано» ― «Гальганьяно». Игра состоялась еще в октябре прошлого года. СМИ обратили внимание на историю лишь недавно ― когда завершилось расследование в отношении тренера.