В Италии отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника

Как пишет портал IdmanBiz, тренер команды 9-го итальянского дивизиона Маттео Чичери был дисквалифицирован. Чтобы управлять игрой с бровки, специалист переоделся в священника, прошел на стадион в рясе и по ходу матча давал своим игрокам указания из-за ворот. При этом тренер делал вид, что он молится.
После пропущенного гола Чичери выбежал на поле, ударил ногой одного из игроков соперника и принялся оскорблять других игроков. За это специалиста дисквалифицировали еще на четыре месяца. Наказан был и президент клуба — он был отстранен на два месяца и оштрафован на 500 евро.
Эпизод произошел на матче низшей лиги Италии «Унион Мулаццано» ― «Гальганьяно». Игра состоялась еще в октябре прошлого года. СМИ обратили внимание на историю лишь недавно ― когда завершилось расследование в отношении тренера.