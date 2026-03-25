Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Турция
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Италия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
5.90
П2
14.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.57
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Украина
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.26
П2
2.46
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Польша
:
Албания
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.67
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
26.03
Словакия
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.27
П2
3.95

Физиотерапевт клуба Лиги 1 стал мэром французского города

Физиотерапевт Матье Дебен, работающий в «Осере» с 1999 года, победил на муниципальных выборах как независимый кандидат.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

48-летний специалист, который баллотировался как независимый кандидат, набрал 33,8 процента голосов. Действующий мэр Кресен Моро, занимавший пост с 2020 года, получил 24 процента.

Матье Дебен работает в системе «Осера» с 1999 года. Начинал с молодежными командами, затем вошел в штаб профессиональной команды. Экс‑тренер «Осера» Ги Ру, руководивший клубом с 1961-го по 2005 год, назвал победу Дебена «приятным сюрпризом», и подчеркнул, что это большая честь для команды.

После 27 туров текущего сезона команда находится в зоне стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе, занимая 16-е место в турнирной таблице. Клуб выигрывал чемпионат страны в 1996 году, а также четырежды становился обладателем Кубка Франции — в 1994, 1996, 2003, 2005 годах.