«Ливерпуль» принял решение по будущему Арне Слота

По данным источника, руководство мерсисайдцев понимает, что в нынешнем сезоне специалист, который привел команду в прошлой кампании к чемпионству, столкнулся с рядом факторов, на которые он не мог повлиять. Травмы ряда футболистов помешали тренеру распоряжаться составом в полной мере, а гибель Диогу Жоты также сказалась на команде как в игровом, так и в психологическом плане.
На данный момент «Ливерпуль» с 49 очками находится на пятом месте в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, на 21 балл отставая от лидирующего «Арсенала». Помимо этого, «красные» в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют с «ПСЖ». Матчи состоятся 8 и 14 апреля.
Арне Слот возглавил «Ливерпуль» летом 2024 год. В дебютном сезоне под его руководством мерсисайдцы в 20-й раз в своей истории стали чемпионами Англии, а также вышли в финал Кубка английской лиги, где уступили «Ньюкаслу» (1:2).
Во главе «красных» нидерландский специалист провел 103 матча, 63 из которых закончились победой, 16 — вничью и 24 — поражением «Ливерпуля».