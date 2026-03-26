СМИ: врачи «Реала» путали ноги не только Мбаппе, но и Камавинга

23-летний Камавинга — воспитанник «Ренна», где дебютировал в 2019 году, а в 2021 году перешел в «Реал». В составе мадридского клуба дважды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Франции провел 28 матчей, забил два гола, стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года, бронзовым призером Евро‑2024 и победителем Лиги наций УЕФА.