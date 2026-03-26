СМИ: врачи «Реала» путали ноги не только Мбаппе, но и Камавинга

3 декабря 2025 года Камавинга получил повреждение левого голеностопа в матче с «Атлетиком» из Бильбао. Однако, по данным источника издания, клубные врачи провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) правой ноги француза, не выявили никаких повреждений и на основании этого заключили, что игрок полностью здоров.
В итоге 23-летний футболист попал в заявку на матч против «Сельты» 7 декабря, но на поле не вышел. Повторное обследование выявило травму, и Камавинга вынужден был пропустить несколько недель.
23-летний Камавинга — воспитанник «Ренна», где дебютировал в 2019 году, а в 2021 году перешел в «Реал». В составе мадридского клуба дважды становился чемпионом Испании и дважды выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Франции провел 28 матчей, забил два гола, стал серебряным призером чемпионата мира 2022 года, бронзовым призером Евро‑2024 и победителем Лиги наций УЕФА.