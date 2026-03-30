«Кардифф» не смог отсудить 122 млн евро за погибшего футболиста

В «Кардиффе» считают, что переход Салы позволил бы им сохранить место в АПЛ в сезоне-2018/19. Руководство валлийского клуба обратилось в компанию Analytics FC, которая провела специальное исследование. Согласно его результатам, если бы нападающий сыграл за «Кардифф» 60% матчей, то клуб остался бы в элитном дивизионе с вероятностью 54,2%. На основе этого исследования валиийцы хотят, чтобы «Нант» возместил им весь ущерб, связанный с вылетом из АПЛ.