«Кардифф» не смог отсудить 122 млн евро за погибшего футболиста

Коммерческий суд Нанта отклонил иск валлийского «Кардиффа» к клубу из одноименного французского города о выплате более 120 миллионов евро в связи с понесенным ущербом из‑за гибели футболиста Эмилиано Салы в 2019 году. Об этом сообщает Le Monde.
«Кардифф» требовал компенсации от «Нанта» после того, как проиграл в нескольких инстанциях — решения Международной федерации футбола (ФИФА), Спортивного арбитражного суда (CAS) и Верховного суда Швейцарии были вынесены не в пользу клуба из Уэльса.
Аргентинский футболист Эмилиано Сала перешел в «Кардифф» из «Нанта» 19 января 2019 года, по данным СМИ, сумма трансфера составила 17 миллионов фунтов. В ночь на 22 января 2019 года самолет, на котором Сала направлялся в расположение нового клуба, пропал с радаров. 3 февраля на дне пролива Ла‑Манш был обнаружен затонувший самолет, также было найдено тело Салы.
В «Кардиффе» считают, что переход Салы позволил бы им сохранить место в АПЛ в сезоне-2018/19. Руководство валлийского клуба обратилось в компанию Analytics FC, которая провела специальное исследование. Согласно его результатам, если бы нападающий сыграл за «Кардифф» 60% матчей, то клуб остался бы в элитном дивизионе с вероятностью 54,2%. На основе этого исследования валиийцы хотят, чтобы «Нант» возместил им весь ущерб, связанный с вылетом из АПЛ.
Суд окончательно отклонил претензии «Кардиффа», который требовал от «Нанта» компенсации после гибели игрока. В решении указано, что французский клуб не несет ответственности за трагедию, а репутация валлийцев не пострадала. Судьи также отметили, что предыдущие инстанции уже признали требования «Кардиффа» чрезмерными, и согласились с тем, что «Нант» понес моральный ущерб.