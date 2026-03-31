СМИ: Роналду пытается убедить игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»

Как сообщает Marca, летом Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед». По данным источника, Роналду считает, что бразильский футболист «придаст его команде решающий импульс в повышении ее класса».
Отмечается, что в подписании 34-летнего полузащитника также заинтересован «Интер Майами». При этом переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Недавно Каземиро был замечен в Майами, предположительно, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба и провести личные встречи с руководством.
Роналду и Каземиро вместе играли за мадридский «Реал» с 2013-го по 2018 год. Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года.