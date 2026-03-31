СМИ: Роналду пытается убедить игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»

Отмечается, что в подписании 34-летнего полузащитника также заинтересован «Интер Майами». При этом переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Недавно Каземиро был замечен в Майами, предположительно, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба и провести личные встречи с руководством.