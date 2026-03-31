Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
П1
1.58
X
4.30
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.75
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
П1
3.94
X
3.60
П2
1.98
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
П1
3.90
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

СМИ: Роналду пытается убедить игрока «МЮ» перейти в «Аль-Наср»

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду взял на себя инициативу, чтобы попытаться убедить полузащитника Каземиро присоединиться к саудовской команде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Marca, летом Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед». По данным источника, Роналду считает, что бразильский футболист «придаст его команде решающий импульс в повышении ее класса».

Отмечается, что в подписании 34-летнего полузащитника также заинтересован «Интер Майами». При этом переговоры между командами находятся на продвинутой стадии. Недавно Каземиро был замечен в Майами, предположительно, чтобы ознакомиться с инфраструктурой клуба и провести личные встречи с руководством.

Роналду и Каземиро вместе играли за мадридский «Реал» с 2013-го по 2018 год. Каземиро перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года.