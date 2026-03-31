Матч с покером Аршавина включен в список лучших игр АПЛ

Матч с участием бывшего футболиста лондонского «Арсенала» Андрея Аршавина вошел в число лучших игр Английской Премьер-лиги (АПЛ).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На официальном сайте Английская Премьер-лига опубликовала архив самых ярких моментов за весь период существования лиги, основанной в 1992 году. В категорию «лучшие матчи в истории» была включена игра 33-го тура чемпионата в сезоне-2008/09 между «Арсеналом» и «Ливерпулем» (4:4). На обложку видео помещен Аршавин, празднующий свой четвертый забитый мяч в игре.

«Теперь болельщики могут посмотреть полные записи исторических матчей, а также трехминутные, восьмиминутные и двадцатиминутные обзоры», — говорится в сообщении лиги.

Аршавину 44 года, он играл за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год, отметившись 31 голом и 45 результативными передачами в 144 матчах за клуб. Аршавин является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Андрей Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.