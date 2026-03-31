Матч с покером Аршавина включен в список лучших игр АПЛ

Аршавину 44 года, он играл за «Арсенал» с 2009-го по 2013 год, отметившись 31 голом и 45 результативными передачами в 144 матчах за клуб. Аршавин является обладателем Кубка УЕФА и трехкратным чемпионом России в составе петербургского «Зенита». По ходу карьеры он также выступал за краснодарскую «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Вместе со сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.