Клопп рассказал, как привыкает к жизни после ухода из «Ливерпуля»

Немецкий специалист, покинувший «Энфилд» в 2024 году, признался, что скучает по уникальной атмосфере стадиона, но теперь учится ценить иные возможности.
— Я не просыпаюсь с мыслью, что мне срочно нужна атмосфера «Энфилда», но я скучаю по ней. Мне это действительно нравилось. Я много работаю и хочу работать. Сейчас все иначе: могу поработать три дня, а потом, возможно, четыре дня ничего не делать. Это лучшее, что у меня когда-либо было, — поделился Клопп в беседе с TV2.
Клопп отметил, что по своей природе не создан для безделья. Однако после ухода из «Ливерпуля» ему пришлось искать новый баланс. «Я не рожден для того, чтобы бездействовать. Но мне нужно было найти способ извлечь из жизни нечто большее», — пояснил он.
Сейчас Юрген Клопп занимает пост главы футбольного направления в глобальной структуре «Ред Булл». Новая роль позволяет ему оставаться в спортивной индустрии, но с другим графиком и набором задач, что, по его словам, открывает перед ним иные перспективы.
58-летний немец работал с «Ливерпулем» с 2015-го по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц».