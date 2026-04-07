Моуринью: «Бенфика» потеряла последние шансы на борьбу за титул

Главный тренер португальской «Бенфики» Жозе Моуринью отреагировал на ничейный результат в матче 28-го тура чемпионата Португалии с «Каза Пией» (1:1).

«Бенфика» идет на третьем месте в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Порту» на 7 очков. На втором месте располагается «Спортинг», опережая подопечных Моуринью на два балла и имея одну игру в запасе.

 — Я скажу так: мы потеряли не два очка, а последние шансы, которые у нас были на борьбу за титул, и перестали зависеть от себя в борьбе за второе место. Мне не понравился первый тайм, в перерыве мы обсудили, что нужно изменить тактически, и я пытался донести до них… Потому что есть некоторые, которые иногда кажутся людьми, не живущими футболом, не дышащими им, кажется, они иногда забывают о реальности… Я им немного объяснил математику. Поражение в этом матче означало конец сложной, но все еще возможной борьбы за титул, и мы переставали зависеть от себя в борьбе за второе место — вот что было на кону.

Во втором тайме мы сильно прибавили, создали много моментов. Но когда ты ведешь против соперника, который не наносит никакого удара в створ… Я бы рискнул сказать, что у нас было 75−80% владения мячом, что просто невероятно. И после того, как мы повели 1:0, я согласен, что произошло расслабление. Нет той энергии, того голода у команды, которая играет на максимум. Я бы сказал, что для третьего места мы можем даже проиграть все матчи или почти все — приводит слова Моуринью A Bola.

В следующем туре «Бенфика» 12 апреля на своем поле примет «Насьонал».