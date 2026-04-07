Магуайр подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с защитником Гарри Магуайром.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Новое соглашение с 33-летним англичанином рассчитано до лета 2027 года и имеет опцию продления еще на один сезон.

«Представлять “Манчестер Юнайтед” — высшая честь. Это ответственность, которая заставляет меня и мою семью гордиться каждый божий день. Я рад продлить свой путь в этом невероятном клубе как минимум до восьми сезонов и продолжать играть перед нашими особыми болельщиками, чтобы вместе создавать более удивительные моменты. Вы можете почувствовать амбиции и потенциал этой захватывающей команды. Решимость во всём клубе бороться за крупные трофеи очевидна для всех, и я уверен, что наши лучшие моменты вместе ещё впереди», — сказал Магуайр.

Гарри Магуайр перешел в «Ман Юнайтед» летом 2019 года из «Лестера» за 87 млн евро. В этом сезоне он провел за манкунианцев 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

«Ман Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 15 очков. В понедельник, 13 апреля, манкунианцы дома сыграют против «Лидса». Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

