Экс-игрок «Арсенала» и «Ювентуса» завершил карьеру в 35 лет

"Это было непростое решение. После долгих раздумий я решил завершить футбольную карьеру. Во‑первых, я хочу начать с Уэльса. Для меня было большой честью носить валлийскую футболку и пережить в ней столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без невероятного вклада всех тренеров, под руководством которых я играл, и всего персонала, который помогал мне во многих отношениях.



Во‑вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. Спасибо всем тренерам и сотрудникам, которые помогли мне осуществить мою мечту и играть на самом высоком уровне. И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Без вашей поддержки на протяжении всего этого времени ничего бы не получилось, — написал Рэмзи в соцсетях.