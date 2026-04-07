Экс-игрок «Арсенала» и «Ювентуса» завершил карьеру в 35 лет

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Последним клубом 35-летнего валлийца был мексиканский «Пумас», который он покинул в ноябре 2025 года.

"Это было непростое решение. После долгих раздумий я решил завершить футбольную карьеру. Во‑первых, я хочу начать с Уэльса. Для меня было большой честью носить валлийскую футболку и пережить в ней столько невероятных моментов. Это было бы невозможно без невероятного вклада всех тренеров, под руководством которых я играл, и всего персонала, который помогал мне во многих отношениях.

Во‑вторых, спасибо всем клубам, за которые мне посчастливилось играть. Спасибо всем тренерам и сотрудникам, которые помогли мне осуществить мою мечту и играть на самом высоком уровне. И огромное спасибо моей жене, детям и всей моей семье. Без вашей поддержки на протяжении всего этого времени ничего бы не получилось, — написал Рэмзи в соцсетях.

Большую часть карьеры Рэмзи провел в лондонском «Арсенале», за который он выступал с 2008 по 2019 год. В общей сложности он провел за «канониров» 369 матчей, в которых забил 64 мяча и отдал 60 голевых передач. С «Арсеналом» Рэмзи выиграл три Кубка Англии и три Суперкубка страны.

Также Рэмзи успел поиграть за «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Ювентус», «Рейнджерс» и «Ниццу». С «Ювентусом» он выигрывал Серию А, Кубок и Суперкубок Италии, а с «Рейнджерс» выходил в финал Лиги Европы.

Кроме того, Рэмзи провел 86 матчей за сборную Уэльса и забил 21 мяч. В 2016 году он помог национальной команде дойти до полуфинала чемпионата Европы, где валлийцы уступили будущему победителю турнира — сборной Португалии (0:2).